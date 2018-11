Majoritatea romanilor crede ca politicienii si partidele sunt surse de fake news

Rezultatele studiului au fost prezentate, marti, de Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I. C. Bratianu" al Academiei Romane si Laboratorul de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare Strategica (LARICS) . Este pentru prima oara cand au fost realizate sondaje de opinie simultan in Romania si Statele Unite.Potrivit rezultatelor, in ce priveste fenomenul stirilor false, majoritatea respondentilor, atat din Romania (56%), cat si din SUA (52%), apreciaza ca stirile false sunt mai raspandite in mediul online decat pe canalele traditionale.De asemenea, peste jumatate din romani cred ca politicienii si partidele din tara propaga stiri false."Jumatate dintre americani, respectiv putin peste jumatate dintre romani considera ca in spatele raspandirii stirilor false se afla, de cele mai multe ori, politicienii si partidele din tara lor. De altfel, distributia raspunsurilor arata ca politicienii si partidele sunt perceputi cel mai puternic ca fiind initiatorii stirilor false.Sub 50% atat dintre romani, cat si dintre americani apreciaza ca in spatele raspandirii stirilor false se afla, de cele mai multe ori, alte state", arata rezultatele cercetarii.Respondentii din Romania sunt de parere intr-o masura mai mare decat cei de peste Ocean ca media raspandeste stiri false pentru a obtine o audienta mai mare (56% versus 42%).In plus, putin peste un sfert dintre romani si americani cred ca oamenii obisnuiti sunt propagatorii stirilor false."Romanii sunt de parere, intr-o proportie mai mare decat americanii, ca amploarea problemei legate de stirile false este exagerata (48% versus 38%), ca aproape toata presa manipuleaza cum ii convine informatia pe care o transmite (54% versus 45%) sau ca este tot mai greu sa faci diferenta intre stiri adevarate si stiri false (59% versus 49%).De remarcat ca ponderea non-raspunsurilor pentru acest set de intrebari este destul ridicata in cazul respondentilor din SUA", se mai arata pe site-ul Inscop Research, care a realizat sodajul de opinie in tara noastra.Acesta a fost efectuat in perioada 12 - 23 octombrie 2018 pe un esantion de 1.050 de subiecti reprezentativ pentru populatia Romaniei, neinstitutionalizata, cu varsta de 18 ani si peste 18 an ...citeste mai departe despre " Majoritatea romanilor crede ca politicienii si partidele sunt surse de fake news " pe Ziare.com