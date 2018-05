Mesajul Ambasadei SUA de ziua presei: Ii felicitam pe reporterii din Romania care slujesc exclusiv interesul public si pe romani

"Societatile democratice nu sunt infailibile, dar sunt responsabile. Romania a devenit un model regional pentru statul de drept. Multe dintre aceste imbunatatiri sunt rezultatul hotararii unor jurnalisti romani curajosi si al eforturilor lor de a spori transparenta, de a dezvalui neregulile si de a trage la raspundere institutii si persoane fizice pentru actiunile lor", se mai arata intr-un comunicat remis joi Ziare .com de Ambasada SUA la Bucuresti.Citeste mai multe despre:PSD a platit 100.000 de dolari pentru a promova in SUA imaginea "uriasei personalitati" a lui Liviu Dragnea - RISE ProjectUn primar PSD din Cluj a fost prins in flagrant cand oferea mita unui jurnalistFemeile din PSD dau in judecata Times New Roman, amendat de CNCD, pentru onoarea iubitei lui DragneaO noua provocare pentru Uniunea Europeana - protejarea jurnalistilor incomozi. In sase luni, doi dintre ei au fost ucisiIn plus, reprezentantii diplomatiei americane reamintesc ca reporteri din toata lumea "sunt ucisi in mod violent, atacati pentru ceea ce scriu si redusi la tacere pentru lucruri la care au fost martori"."In societati deschise, democratice, jurnalistii trebuie sa poata lucra nestingheriti si in siguranta. Guvernele, ONG-urile, companiile si oamenii obisnuiti trebuie sa continue sa sprijine - si sa ceara - presa independenta, pentru ca o natiune fara o presa libera si independenta nu poate prospera liber si din punct de vedere economic si democratic", se mai arata in mesajul adresat jurnalistilor romani cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei.Citeste si:Zeci de mii de slovaci au iesit in strada dupa asasinarea jurnalistului Jan KuciakJurnalistul turc Sahin Alpay a fost eliberat, dupa 20 de luni de inchisoare. Inalta Curte a decis ca i-au fost incalcate drepturileUn jurnalist a fost impuscat pe strada in Franta. Sotia lui a fost ucisaUn jurnalist de investigatie din Rusia a murit dupa ce a cazut de la balconul apartamentului sauFBI da recompensa un milion de dolari pentru informatii despre un jurnalist american disparut in SiriaInventatorul danez Peter Madsen, inchisoare pe viata pentru uciderea jurnalistei Kim WallRegimul de la Ankara condamna la inchisoare alti 25 de jurnalisti, pentru presup ...citeste mai departe despre " Mesajul Ambasadei SUA de ziua presei: Ii felicitam pe reporterii din Romania care slujesc exclusiv interesul public si pe romani " pe Ziare.com