Noi nereguli descoperite la TVR: Au dat jumatate de milion de lei pe echipamente vechi, desi trebuiau sa fie noi. Explicatia: Sunt refurbished

Acesta arata ca, in 2018, televiziunea publica a lansat o licitatie pentru cumpararea de echipamente noi, de care avea nevoie pentru a acoperi actiunile prilejuite de preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Doar ca la licitatie a fost aleasa o firma dintr-un mic oras bihorean, Alesd, care a livrat, in ciuda specificatiilor licitatiei, echipamente la mana a doua.Pentru achizitia de peste jumatate de milion de lei, statul a subventionat 400 de milioane de lei. Dupa ce Curtea de Conturi a descoperit toata povestea, TVR a trebuit si sa plateasca o amenda de 15.000 de lei."Cum e sa primesti 400 de milioane de lei subventie, sa faci licitatie ca vrei sa cumperi echipamente noi 'pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Uniunii Europene' (da, chiar asa scrie, ce mi-e Consiliul UE, ce mi-e UE insasi), niste firme cinstite sa faca oferte pentru echipamente noi si pe urma tu sa cumperi, in fix aceeasi licitatie, echipamente second-hand*, de la o mica firma din Alesd, ca-s mai ieftine?Ei bine, asta a facut TVR in 2018, si-a cumparat statii grafice etc., de peste jumatate de milion de lei, la mana a doua, furnizorul a semnat un contract in care garanta ca echipamentele sunt 'noi, neutilizate', Consiliului de Administratie i s-a zis oral, in trecere, ca-s 'refurbished', iar Televiziunea a platit 15.000 lei amenda data de Curtea de Conturi pentru aceasta intreprindere", scrie pe Facebook Iulian Bulai.Refurbished este un termen care defineste reconditionarea unui produs vechi sau deteriorat - returnat anterior producatorului sau vanzatorului, la o stare complet functionala si un aspect imbunatatit asemanator celui nou. Bulai precizeaza ca pe siteul firmei care a vandut echipamente catre TVR este mentionat insa ca "diferenta dintre refurbished si second-hand e una strict estetica".Deputatul enumera si cateva dintre explicatiile oferite de conducerea TVR pentru aceasta achizitie problematica."Cu ce justificari au venit oamenii din TVR? 'E o eroare materiala', i-a zis dna Gradea (Doina Gradea, sefa TVR - n.red.) Curtii de Conturi. Second-hand-urile sunt 'un efort al politicilor europene de reducere a amprentei de carbon si a stoparii irosirii resurselor reutilizabile', a zis un alt sef din institutie.