Profilul telespectatorilor in prime-time: Cine se uita la Antena3, Romania TV sau ProTV

Singura televiziune care intrece aceasta performanta este Romania TV, unde peste jumatate din audienta la nivel national (57,4%) este formata din persoane cu varste de peste 65 de ani.In ce priveste audienta pe targetul tanar, Antena3 are cele mai mici cifre procentuale dintre toate televiziunile de stiri, potrivit Forbes.ro. Astfel, grupa de varsta 18-24 de ani este prezenta in proportie de doar 1,1%.93,1% din publicul Antenei3 are varste de peste 45 de ani.In perioada 1 ianuarie - 22 februarie 2019, audienta medie a televiziunii Antena3 a fost de 382.000 de telespectatori pe minut in prime-time, in scadere cu 24.000 de persoane fata de aceeasi perioada a anului trecut.Romania TVPeste jumatate - 57,4% - din audienta Romania TV este formata din oameni peste 65 de ani, aceasta fiind cea mai mare cifra procentuala de pe nisa televiziunilor de stiri.Conform Forbes, grupa de varsta 55-64 de ani are o pondere de 24,3%, astfel ca mai mult de 80% (81,7%) din audienta este reprezentata de persoane peste 55 de ani.Referitor la audienta pe targetul tanar, si Romania TV are cifre mici procentuale: telespectatorii cu varste intre 18 si 24 de ani detin o cota de 1,3%.TVR 1Sursa citata noteaza ca ratingul obtinut de TVR 1 este de 2,7 ori mai mic fata de cel realizat de Antena 3 si de 2,6 ori mai redus decat cel de la Romania TV.Si in cazul televiziunii publice cei mai multi telespectatori au peste 65 de ani: 37%.Grupa de varsta 55-64 de ani detine o pondere de 27,4% din audienta in prime-time. Astfel, circa 64,4% din telespectatorii canalului public au cel putin 55 de ani.Doar 2,2% din audienta televiziunii este formata din telespectatori cu varste intre 18 si 24 de ani.ProTVIn perioada 1 ianuarie - 22 februarie 2019, ProTV a inregistrat in prime-time o audienta medie de 1.592.000 de telespectatori pe minut, la nivel national, aceasta fiind cea mai mare audienta obtinuta pe piata TV din Romania.Cea mai mare pondere din audienta televiziunii este detinuta de persoanele care au varsta cuprinsa intre 45 si 54 de ani.