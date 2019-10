Protest fata de cenzura presei: Tara unde prima pagina a ziarelor a aparut azi in chenar negru

Primele pagini au difuzat un document guvernamental pentru a arata nivelul de cenzura, alaturi de o campanie mass-media cerand modificarea legii care incrimineaza jurnalismul si denuntarea abuzurilor, relateaza DPA.Sydney Morning Herald cere o "reforma semnificativa a legii pentru a opri suprimarea informatiilor", in timp ce ziarul The Australian indica un "atac sustinut impotriva drepturilor jurnalistilor".Nouasprezece organizatii media si sindicate ale jurnalistilor si-au unit fortele in campania "Dreptul tau de a cunoaste" impotriva unor masuri lipsite de tact ale guvernului, in iunie, dupa raiduri ale politiei federale la sediul unui canal public si la locuinta unui reporter in cautare de scurgeri de informatii privind documente guvernamentale.Campania cere sase modificari legale cheie, inclusiv dreptul de a contesta mandatul de perchezitie si un regim ce limiteaza care documente pot fi marcate ca "secrete".Grupurile media au avertizat, luni, impotriva legilor restrictive vizand presa care permit guvernului si birocratilor sa acopere scandaluri si sa ascunda informatia.Coalitia media a declarat ca peste 60 de noi legi au fost introduse in ultimii 20 de ani, care incrimineaza efectiv jurnalismul si penalizeaza denuntarea abuzurilor."Australia risca sa devina cea mai secretoasa democratie din lume", a declarat David Anderson, directorul canalului national de televiziune ABC, intr-un comunicat.Intre timp, seful Politiei Federale Australiene, Reece Kershaw, a declarat luni in fata unei comisii a Senatului care investigheaza raidurile si libertatea presei ca analizeaza gestionarea informatiilor sensibile din investigatii.Explainer: What is the Right to Know campaign about? #RightToKnow https://t.co/w9iDODb8v0 pic.twitter.com/T3Dy9CpSKc- The Sydney Morning Herald (@smh) October 20, 2019It shouldn't need to be said - but under this Government, it does.Proud to stand shoulder to shoulder with Australian journalists fighting to protect freedom of the press. #RightToKnow pic.twitter.com/9Ik60tRROW- Anthony Albanese (@AlboMP) October 21, 2019 ...citeste mai departe despre " Protest fata de cenzura presei: Tara unde prima pagina a ziarelor a aparut azi in chenar negru " pe Ziare.com