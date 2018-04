Raport dur al Comisiei de etica din TVR: Difuzand interviul cu Sebastian Ghita, Ionut Cristache a aliniat TVR unei campanii concertate de manipulare

Este una dintre concluziile raportului Comisiei de Etica si Arbitraj a TVR, care a analizat felul in care interviul cu Sebastian Ghita a ajuns in emisia Televiziunii Publice, in acelasi timp cu difuzarea pe alte trei televiziuni.Moderatorului Ionut Cristache i se imputa, astfel, ca a luat o decizie editoriala care a aliniat TVR la genul de discurs publicistic partizan, incalcand reguli de deontologie esentiala, cum sunt echilibrul si dreptul la replica.Mai mult, spun membrii Comisiei de Etica, interviul are o valoare publicistica si documentara discutabila."Desi poate fi justificata din punct de vedere al interesului jurnalistic datorita pozitiei influente pe care dl Sebastian Ghita a avut-o in politica romaneasca, a legaturilor privilegiate cu serviciile de informatii si a impactului unora dintre dezvaluirile sale anterioare, decizia difuzarii interviului realizat de dl Ion Cristoiu in Serbia "in orb", fara a avea in prealabil deplin acces la forma si continutul materialului realizat in afara TVR, reprezinta o abatere de la procedurile interne care presupun ca transmisiunea oricarui material inregistrat se face numai dupa vizionarea si avizarea acesteia de catre un responsabil editorial", scrie in raportul obtinut de Ziare .com."Riscurile acestui experiment prezentat de cei care si l-au asumat ca fiind o dovada a "libertatii editoriale" totale s-au concretizat in difuzarea pe principalul canal al serviciului public, simultan cu trei posturi de stiri, a unui interviu cu valoare publicistica si documentara discutabila, preluat in direct de la televiziunea patronata de cel care era subiectul interviului, cu promovarea insistenta a siglei "evz.ro" si cu inscrisul de tip tabloid "Exploziv" alaturat siglei TVR1 pe toata durata transmisiunii", explica raportul.Au fost astfel incalcate si principiul pluralismului ideilor si opiniilor, inscris in Carta TVR si doua dintre principalele indatoriri prevazute in Statutul ziaristului din SRTv: Art.5: "Ziaristul din televiziunea publica (...) va folosi in toate situatiile litigioase, de natura politica sau sociala, principiul echidistantei si al impartialitatii" si Art.13: ...citeste mai departe despre " Raport dur al Comisiei de etica din TVR: Difuzand interviul cu Sebastian Ghita, Ionut Cristache a aliniat TVR unei campanii concertate de manipulare " pe Ziare.com