Reporteri fara Frontiere: Presa din Romania e mai libera ca cea din SUA, dar exista un mare risc

In pofida evolutiei pozitive a libertatii presei in Romania, organizatia trage un semnal de alarma in legatura cu "transformarea mass-mediei in instrumente de propaganda politica" si "temerile privind cenzura politica" in acest domeniu."Mass-media a fost din ce in ce mai mult transformata in instrumente de propaganda politica (in special in anii electorali), unde politizarea excesiva a mass-mediei, mecanismele corupte de finantare, politicile editoriale subordonate intereselor proprietarului si infiltrarea redactiilor de catre serviciile de informatii au devenit noul normal", afirma RSF."Mediul mediatic a fost, de asemenea, afectat de activitatile grupurilor de extrema-dreapta cu legaturi cu Biserica Ortodoxa - ea insasi partial finantata de stat - care se opun deschis libertatii presei", se mai arata in comunicat."Un proiect de lege propus de Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si liderul Partidului Social-Democrat, care ar penaliza denigrarea Romaniei in strainatate si va reintroduce defaimarea in Codul penal. Acesta a alimentat temerile cu privire la cenzura politica in mass-media", adauga RSF.Ce loc ocupa Republica MoldovaRepublica Moldova a scazut un loc fata de anul precedent si ocupa pozitia 81."Mass-media moldoveneasca este diversificata, dar extrem de polarizata, ca si tara in sine, caracterizeaza prin instabilitate cronica si influenta excesiva a oligarhilor", afirma RSF."Linia editoriala a principalelor institutii media se coreleaza indeaproape cu interesele politice si de afaceri ale proprietarilor lor. Independenta jurnalistica si transparenta proprietatii mass-media sunt provocari majore.Intrucat institutiile mass-media se lupta intre ele intr-un climat exacerbat de criza ucraineana, lipsa de independenta si excesele autoritatii de reglementare a mass-mediei in 'lupta impotriva propagandei' continua sa fie o sursa de ingrijorare", mai noteaza organizatia neguvernamentala pentru libertatea presei. ...citeste mai departe despre " Reporteri fara Frontiere: Presa din Romania e mai libera ca cea din SUA, dar exista un mare risc " pe Ziare.com