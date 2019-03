Netflix a crescut preturile pentru conturile noi create in tara noastra. Cresterea de pret este una graduala pentru cele trei planuri, tarifele fiind cu 1 euro, 2 euro respectiv 3 euro mai mare decat cele anterioare.Astfel:Planul Basic costa acum 9 euro (in loc de 8 euro);Planul Standard costa 12 euro (de la 10 euro);Planul Premium costa 15 euro (de la 12 euro).Beneficiile celor trei planuri tarifare, precum calitatea imaginii sau numarul de device-uri care au acces simultan la un cont, nu s-au modificat.Netflix nu a anuntat pana acum o scumpire a abonamentelor pentru utilizatorii actuali, astfel ca modificarea de preturi este deocamdata valabila doar pentru conturile care se activeaza dupa afisarea noilor preturi.Scumpirea nu este neaparat o surpriza, dupa ce compania americana a facut acelasi lucru la inceputul anului pentru cei aproape 60 de milioane de abonati din Statele Unite.Si in Europa Netflix a testat pana acum diverse planuri tarifare pentru a vedea reactia utilizatorilor fata de noile preturi. Astfel de teste au fost descoperite pana acum in Italia si Germania.Scumpirea abonamentelor Netflix vine si dupa ce compania americana a investit masiv in continut original in ultimii doi ani si va face acelasi lucru in continuare.Conform analistilor de pe Wall Street, Netflix ar urma sa investeasca doar anul acesta peste 15 miliarde de dolari in continut original. Netflix a investit 9 miliarde de dolari in 2017 si 12 miliarde de dolari in 2018 in continut original.In acelasi timp, Netflix a crescut si cheltuielile pentru promovarea filmelor si serialelor sale originale. Cheltuielile de marketing au crescut cu 65% in 2018, ajungand la 2,37 de miliarde de dolari.Pentru 2019, costurile de promovare sunt estimate sa ajunga la aproximativ 2,9 miliarde de dolari, in crestere cu 22% fata de anul trecut. ...citeste mai departe despre " Romanii care isi fac acum cont pe Netflix vor plati mai mult decat utilizatorii vechi " pe Ziare.com