Sapte membri din CA al TVR se delimiteaza de Doina Gradea si cer sedinta de urgenta pentru emisiunea lui Dragos Patraru

"Ne adresam pe aceasta cale pentru a va atentiona ca Televiziunea Romana are ca for suprem si legal de conducere Consiliul de Administratie (CA), for care nu poate fi desconsiderat si ignorat prin decizii unilaterale ale dumneavoastra, ale Comitetului Director, ale Departamentului Juridic sau ale altor structuri interne ale TVR.Spre deosebire de acestea din urma, Consiliul de Administratie al TVR nu va este subordonat ci este forul care, printre alte atributii conferite prin Legea nr. 41/1994, 'aproba conceptia de dezvoltare a societatii si normele privitoare la strategia si structura programelor; supravegheaza respectarea modului in care societatea isi indeplineste obligatiile asumate in schema de programe si in licenta de emisie eliberata de Consiliul National al Audiovizualului'", si-au inceput cei sapte scrisoarea publicata de unul dintre membri pe blogul sau.Acestia spun ca acelasi act normativ precizeaza si ca "autonomia si independenta editoriala a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele oricaror partide, formatiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale si economice sau grupuri de presiune" - "principiu pe care noi, semnatarii acestei scrisori, suntem obligati, nu doar de lege ci si de propriile convingeri deontologice si morale, sa il aparam".Cei sapte spun ca de la inceperea mandatului actualului Consiliu de Administratie, TVR a fost subiectul mai multor scandaluri si ca deciziile in acele cazuri le-a luat Gradea fara sa ii consulte."In toate aceste situatii, in spatiul public a fost folosita sintagma 'conducerea TVR' desi Consiliul de Administratie nu a fost niciodata consultat cu privire la deciziile si actiunile pe care le-ati intreprins fie dumneavoastra personal, fie la nivelul Comitetului Director al TVR", noteaza acestia.Ei sustin ca in cazul scandalului cand Gradea a numit o jurnalista "Cap de porc", in cazul scandalului Eurovision 2018 sau cel cu Dragos Patraru, in care ea a fost implicata personal, comunicarea din partea TVR "s-a facut exclusiv din partea cabinetului P