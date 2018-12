Sefa TVR, audiata in Parlament dupa dezvaluirile despre salariile uriase si neregulile grave de la televiziunea publica

Informatia a fost anuntata de presedintele Comisiei, liberalul Gigel Stirbu, printr-un comunicat de presa. Totodata, deputatul USR Iulian Bulai a declarat, pentru Ziare .com, ca Doina Gradea a confirmat prezenta.Ziare.com va va prezenta marti, incepand cu ora 14:00, in format LIVE TEXT, desfasurarea audierii Doinei Gradea in ParlamentGradea a evitat luni la rand sa dea explicatiiInvitatia a fost facuta de USR acum mai multe luni, dupa cum ne povestea deputatul in urma cu doua saptamani."Au fost mai multe incalcari ale normelor deontologice, interventii in politica editoriala, management defectuos, lipsa transparentei care m-au facut sa o chem pe dna Gradea de mai multe ori la Comisie. Nu a venit. De fapt, a venit o data in mai si PSD nu a permis sa i se puna intrebari din partea Comisiei. De atunci in continuare o chemam si evita", ne-a spus Iulian Bulai.PSD redefineste notiunea de audiere: Sefa TVR a sustinut un discurs, fara sa i se poata adresa intrebariBulai a explicat ca dupa episodul din luna martie, cand TVR a difuzat la ora de maxima audienta, alaturi de Romania TV si Antena3, un interviu realizat de Ion Cristoiu cu fugarul Sebastian Ghita si dezvaluirile din mai ale lui Dragos Patraru, sefa TVR nu numai ca nu a schimbat modul in care conduce televiziunea publica, dar a luat masuri controversate, pana la a da in judecata Comisia de Etica a TVR, pentru un raport foarte critic la adresa ei si a altor sefi din televiziune.Raport dur al Comisiei de etica din TVR: Difuzand interviul cu Sebastian Ghita, Ionut Cristache a aliniat TVR unei campanii concertate de manipulareTVR si libertatea preseiSituatia a culminat saptamana trecuta cu un anunt controversat al TVR. Mai exact, dupa ce in presa au aparut dezvaluiri despre sumele uriase pe care le incaseaza unii realizatori de emisiuni si invitatii lor prezentati drept analisti independenti, conducerea televiziunii publice a notificat redactiile ca le solicita sa isi dezvaluie sursele.Unul dintre principiile fundamentale ale presei libere consta tocmai in dreptul jurnalistilor de a-si proteja sursele. In plus, conducerea TVR acuza ca au fost publicate "informatii cu caracter confiden ...citeste mai departe despre " Sefa TVR, audiata in Parlament dupa dezvaluirile despre salariile uriase si neregulile grave de la televiziunea publica " pe Ziare.com