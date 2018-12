Sefa TVR crede ca e datoria sa dea in judecata presa care nu-si dezvaluie sursele: Sunt foarte mandra!

Televiziunea Romana a anuntat saptamana trecuta, intr-o notificare privind difuzarea informatiilor cu caracter confidential din contractele comerciale incheiate de SRTv, ca va face o ancheta administrativa complexa si ca va cere celor care au publicat sumele cheltuite pentru festivalul Cerbul de Aur 2018 sa-si dezvaluie sursele."Este de datoria noastra sa nu avem implicatii legale, sa stim exact cine a furnizat aceste informatii - sunt sigura ca nu sunt din interiorul TVR, ca nu ar fi putut sa faca nimeni.In plus, nu sunt reale sumele. Este normal ca, in momentul in care iti cer daune financiare, sa dai in judecata, la randul tau, daca nu sunt publicate sursele", a declarat Gradea jurnalistilor, la finalul audierii din Comisia de Cultura din Camera Deputatilor.Intrebata si de alesi despre notificare, Gradea le-a raspuns: "Eu inteleg declaratiile politice, pentru ca au rolul lor, pot sa raspund in fata autoritatilor despre felul in care am actionat. Sunt foarte mandra. Sunt foarte mandra ca sunt in TVR".Presedintele comisiei, liberalul Gigel Stirbu, i-a raspuns ca nu sunt declaratii politice, ci ingrijorari fata de acuzatiile la adresa institutiei de informare publica."Eu v-am facut o laudatio cand ati fost aici, la audiere, inainte de a fi numita. Nici macar cunoscandu-va. Cunoscand background-ul dumneavoastra, am avut incredere. V-am dat votul, cand ati fost validata presedinte al CA si al TVR, crezand ca tot ce s-a intamplat pana acum in TVR se va incheia.Ca veti veni cu o alta optica. Aparand in presa tot felul de situatii, suntem obligati sa luam atitudine. Nu facem declaratii politice. Poate unii colegi mai efervescenti, dar vrem sa eliminam orice suspiciune in privinta Societatii", a spus Stirbu.TVR s-a clasat pe locul al noualea in audienteEl a precizat ca, in ultimele doua luni - septembrie si octombrie, TVR s-a clasat pe locul al noualea in audiente, citand cifre furnizate de Kantar Media. "Pe 1 Decembrie a fost singura televiziune care a transmis integral, din acest motiv a fost si in frunte".Doina Gradea, audiata in Parlament pe tema salariilor uriase si neregul ...citeste mai departe despre " Sefa TVR crede ca e datoria sa dea in judecata presa care nu-si dezvaluie sursele: Sunt foarte mandra! " pe Ziare.com