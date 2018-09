Vanzarea va fi finalizata in decurs de 30 de zile, potrivit Hollywood Reporter.In urma cu zece luni, Meredith a incheiat un acord de 2,8 miliarde de dolari pentru achizitia Time Inc., sustinuta de fratii miliardari Charles si David Koch. Toate tranzactiile au fost incheiate in primul trimestru al anului 2018, iar Meredith a obtinut astfel, intre altele, People si Better Homes & Gardens.Sotii Benioff nu vor fi implicati in operatiunile cotidiene si nici in deciziile editoriale, care vor fi luate de actuala echipa de conducere a Time. In plus, revista Time va functiona separat de Salesforce, companie tehnologica cu sediul in San Francisco."Suntem multumiti ca am gasit cumparatori atat de pasionati ca Marc si Lynne Benioff pentru brandul Time", a transmis presedintele si CEO al Meredith, Tom Harty, intr-un comunicat."De 90 de ani, Time a fost in linia intai a evenimentelor importante si povestilor cu impact care au conturat relatia noastra la nivel global. Stim ca Time va continua sa aiba succes si este in maini bune cu Benioff", a continuat el, multumind echipei revistei pentru munca depusa.Meredith se afla, de asemenea, in negocieri pentru vanzarea Fortune, Money si Sports Illustrated, avand ca scop concentrarea pe brandurile dedicate publicului feminin. Compania a transmis ca, in curand, va anunta acordurile semnate pentru aceste publicatii. ...citeste mai departe despre " Revista Time a fost vanduta pentru 190 de milioane de dolari " pe Ziare.com