Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul institutiei, articolul referitor la partenera lui Liviu Dragnea, publicat pe 12 martie 2018, "creeaza o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare la adresa femeilor membre PSD reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate al acestora conform art. 2, alin.1. si art 15. din O.G. 137/2000, republicata".Astfel, au fost aplicate mai multe amenzi pentru cei implicati.5.000 lei pentru Infant Media SRL, care administreaza publicatia;5.000 lei pentru autorul articolului;3.000 lei pentru editorul sef;3.000 lei pentru administratorul Infant Media SRL.Pe langa amenzi, site-ul are obligatia de a publica pe www.timesnewroman.ro un rezumat al hotararii in speta (pentru o perioada de 30 de zile), precum si in doua cotidiene nationale.Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi (8), cu exceptia amenzii privind administratorul societatii, unde au fost doua voturi impotriva.A.D. ...citeste mai departe despre " Times New Roman a fost amendat cu 16.000 de lei pentru un articol despre iubita lui Dragnea " pe Ziare.com