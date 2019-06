TVR a pierdut dreptul de a transmite Festivalului George Enescu in favoarea Trinitas TV

Informatia a fost publicata de deputatul Gigel Stirbu pe Facebook "Doina Gradea a ratat anul acesta transmiterea Festivalului George Enescu. Zi dupa zi, conducerea TVR demonstreaza incapacitatea de a gestiona aceasta institutie. Inca de la prima editie a Festivalului international George Enescu, Televiziunea Romana avea calitate de coproducator al evenimentului si a asigurat transmiterea acestuia. Dar anul acesta, televiziunea publica nu va mai difuza festivalul, ci postul TV Trinitas", a scris deputatul pe reteaua sociala.Deputatul a acuzat conducerea televiziunii de incompeteta."Pentru Televiziunea Romana reprezenta un act de onoare sa preia integral concertele din cadrul Festivalului Enescu, cel mai important proiect cultural al anului 2019. Dar din cauza incompetentei conducerii TVR, anul acesta a ratat pur si simplu transmitarea acestui eveniment deosebit!", a punctat el.In plus, Stirbu a sustinut ca Trinitas TV este mult mai bine echipata fata de TVR si ca va transmite festivalul la un nivel la care Televiziunea Publica nu a ajuns."Mai mult, postul Trinitas va asigura difuzarea festivalului cu 20 de camere de televiziune si postarea pe internet gratis, putand fi preluat astfel si de catre alte posturi. Pana acum, televiziunea publica nu a putut asigura aceste lucruri la un asemenea nivel, dar, in schimb a solicitat bani organizatorilor festivalului, ceea ce Trinitas nu a solicitat", a notat el.Gigel Stirbu a precizat ca Festivalul Enescu nu este doar cea mai importanta manifestare culturala internationala de omagiere si de cunoastere a operei marelui compozitor George Enescu, "dar si cel mai bun prilej de promovare internationala a valorilor culturale ale Romaniei. Toate natiunile importante ale lumii isi sustin artistii de valoare prin evenimente si programe culturale de anvergura care contribuie decisiv la cresterea renumelui si prestigiului tarilor respective in lume. Ca de fiecare data, Festivalul International George Enescu acesta aduce din nou pe scena personalitati de renume mondial, continuand astfel linia de dezvoltare constanta si de crestere in valoare"."Astfel, ratarea difuzarii Festivalului George Enescu in acest an, demonstreaza inca o data, incapacitatea conducerii TVR de a gestiona in mod responsabil problemele televiziunii publice. Ce se petrece in aceasta institutie a statului, finantat ...citeste mai departe despre " TVR a pierdut dreptul de a transmite Festivalului George Enescu in favoarea Trinitas TV " pe Ziare.com