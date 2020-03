YouTube este a doua companie dupa Netflix care actioneaza dupa ce comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, a solicitat platformelor de streaming sa reduca din calitatea inregistrarilor video pentru a preveni blocarea retelei de internet, informeaza Reuters.Inregistrarile video reprezinta o parte substantiala a traficului de date pe internet.Demersul vine dupa ce Breton a discutat cu directorul executiv al Alphabet, Sundar Pichai, si cu Susan Wojcicki, CEO al YouTube. Pana in prezent, au fost observate doar cateva "varfuri" de utilizare, dar s-a luat decizia sa se actioneze pentru reducerea la minimum a presiunii exercitate asupra sistemului."Adoptam hotararea de a ne modifica temporar traficul in UE pana la nivel standard, in mod implicit", a anuntat compania intr-un comunicat.Continutul video de calitate standard nu are la fel de multe detalii grafice si nu este la fel de clar prin comparatie cu inregistrarile video de inalta definitie.Furnizorii de telecomunicatii din Europa, de la Vodafone la Deutsche Telekom, au raportat o crestere a traficului de date in ultimele zile, obligandu-l pe Breton sa faca acest apel pentru a se evita suprasolicitarea internetului.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " YouTube reduce calitatea streaming-ului in Europa, din cauza coronavirusului " pe Ziare.com