888.888 de dolari pot ajune la un roman - noi sanse in campania Road to Vegas

Este vorba despre castigatorii celor 6 etape ce au constat fiecare in cate un turneu de calificare online, culminand cu cate o finala televizata la B1 TV, alaturi de o vedeta.Vestea buna pentru toti pasionatii de poker din tara noastra a fost comunicata recent de catre organizatorii campaniei: in urma succesului neasteptat de mare, s-a decis suplimentarea cu inca 6 etape, pe acelasi sistem.Rezultatul: inca 6 romani vor merge in Las Vegas fara costuri (transport si cazare asigurate) si chiar vor primi tichet de joc (in valoare de 888 de dolari) pentru turneul $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em de la WSOP 2020, unde se joaca pentru premiul garantat de 888.888 de dolari!Oricine poate participa, singura conditie este sa aiba cel putin 21 de ani impliniti la data inceperii World Series of Poker - serie de turnee de poker organizate anual in Las Vegas (conditie impusa de legislatia din SUA pentru participarea la jocuri de noroc).Road to Vegas, prin conceptul care include show-ul de televiziune cu implicarea unei persoane publice, duce divertismentul generat de poker la un nivel superios si atrage interesul mai multor oameni, inclusiv din randul celor care nu au mai jucat poker sau au facut-o foarte rar.Pentru a putea porni pe drumul spre Vegas, primul pas este inregistrarea sau autentificarea pe 888poker, unde clientii pot cumpara tichete la turneele online saptamanale, special dedicate acestei campanii, la pret de 10 USD.In fiecare etapa, primii 6 clasati impart 5000 USD in mod garantat si merg mai departe in show-ul de la TV. Acolo, unul singur castiga pachetul pentru Las Vegas, inclusiv accesul la $888 Crazy Eights in cadrul WSOP 2020 in Orasul Luminilor."Sa joci poker la cel mai inalt nivel in Las Vegas poate fi considerat un miraj pentru un jucator amator. Prin campania Road to Vegas, transformam visul in realitate: orice roman are sansa de a avea o experienta senzationala in capitala mondiala a pokerului.Pentru ca un astfel de scenariu este demn de filme, am inclus si partea de show TV. Alaturi de o persoana publica, jucand la TV, orice roman va fi cel putin pe termen scurt o vedeta. Intentia noastra este aceea de a crea divertisment de calitate la masa de joc, online si dincolo de online, in toate modurile posibile, experiente complete, desavarsite", subliniaza organizatorii.Mihai Morar, Silvia Popescu, Otniela, Oana Radu, Anda Adam, Amma si Roxana Nemes sunt cap de afis in finalele televizate Road to Vegas, programate la B1 TV pe 23 si 30 ianuarie, 6, 13, 20 si 27 februarie.La fel ca si in editiile precedente, vedetele vor condimenta show-ul si vor creste nivelul spectacolului, chiar daca cele mai multe dintre ele nu au experienta la masa de poker. Postura inedita este si mai interesanta si arata in acelasi timp faptul ca oricine poate descoperi placerea jocului de poker extrem de simplu.