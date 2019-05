Mediaset a achizitionat aproape 10% din Prosieben

Mediaset, fondat in 1987 de fostul premier italian Silvio Berlusconi, a anuntat in ultimele luni ca este in favoarea crearii unui jucator pan-european in sectorul TV pentru a face fata concurentei din acest sector.Dupa anuntarea tranzactiei, actiunile Prosiebensat.1 au urcat la bursa cu 12%, in timp ce titlurile Mediaset au crescut cu peste 2%."Achizitia prietenoasa a participatiei in ProSiebenSat.1 este o alegere pe termen lung, menita sa creeze valoare si sa sporeasca vizibilitatea internationala", a afirmat directorul general al Mediaset, Piersilvio Berlusconi.Tranzactia dintre Mediaset si Prosieben vine dupa ce luni operatorul de televiziune cu plata Canal Plus a anuntat achizitionarea rivalului european M7, intr-o tranzactie evaluata la aproximativ un miliard de euro (1,12 miliarde de dolari) . In urma achizitiei, Canal Plus isi extinde prezenta in Olanda, Belgia, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria si Romania, se arata intr-un comunicat al Canal Plus, post detinut de grupul francez Vivendi.