Proprietarul ProTV anunta rezultate peste asteptari si reducerea datoriilor

In trimestrul patru 2018, profitul operational (OIBDA) a crescut cu 23%, pana la 90,7 milioane de dolari, peste estimarile analistilor, in timp ce veniturile au urcat cu 3,2%, pana la 228,3 milioane de dolari, gratie cresterii veniturilor din publicitatea pe televizor.Pe ansamblul anului trecut, Central European Media Enterprises a realizat un profit operational de 222,7 milioane de dolari, in crestere cu 21%, in timp ce veniturile s-au majorat cu 10%, pana la 703,9 milioane de dolari."Pentru al cincilea an la rand, am inregistrat un ritm de crestere a profitului operational de peste 20%. La fel de remarcabil, generarea de cash flow a crescut cu aproape 30% in 2018. Acest lucru ne-a permis o reducere cu aproape 440 milioane de dolari a datoriilor brute in ultimele 18 luni", a declarat Michael Del Nin, unul dintre cei doi directori generali de la CME."Credem ca majorarea veniturilor din publicitatea TV in 2019 va fi suplimentata de o proportie mai mare de venituri din alte surse", a adaugat celalalt director general de la CME, Christoph Mainusch.CME, companie care are statii de televiziune in cinci state din Europa Centrala si de Est, a precizat ca gradul sau net de indatorare a scazut la 3,5x de la 5,4x la inceputul anului. Aceasta reducere a gradului de indatorare a ajutat CME sa isi scada costurile cu imprumuturile, asa cum a convenit in acordurile de finantare convenite cu actionarul majoritar AT&T, care a devenit proprietar la CME dupa ce a preluat Time Warner.CME este prezent in Cehia, Slovacia, Bulgaria si Romania si Slovenia. In Romania, din portofoliul CME fac parte: Pro TV, Pro 2, Pro X, Pro Gold, Pro Cinema, Pro TV International, MTV Romania si Pro TV Chisinau.