Tranzactie de un miliard de euro pe piata media: Un nou operator TV vine si in Romania

In urma achizitiei, Canal Plus isi extinde prezenta pe continent, catre Olanda, Belgia, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria si Romania, se arata intr-un comunicat al Canal Plus, post detinut de grupul francez Vivendi.Veniturile anuale ale M7 se ridica la 400 milioane euro. In urma tranzactiei, numarul abonatilor Canal Plus va ajunge la aproape 20 de milioane.Canal Plus distribuie canale de televiziune cum ar fi Disney Channel, HBO, Eurosport sau National Geographic in Benelux si Europa Centrala.Tranzactia trebuie aprobata de Comisia Europeana.