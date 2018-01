Acum poti opta pentru externalizare in relatia cu AFM

In functie de marime si de specific, o astfel de firma poate opta pentru a crea propriul departament care sa se ocupe de declaratiile catre AFM, sau poate alege sa colaboreze cu o firma specializata in consultanta pe partea de declaratii AFM si de impact asupra mediului.Relatia intre firma producatoare si Agentia pentru Protectia Mediului si respectiv Administratia Fondului pentru Mediu este una ce se desfasoara pe mai multe planuri.Pe de o parte trebuie intocmite documentatii specifice, care sa cuprinda, intre altele: o evaluare a impactului pe care activitatea respectiva il are asupra mediului si de a propune masuri si a actiona pentru reducerea sau chiar eliminarea lui; intocmirea documentatiei necesare obtinerii tuturor avizelor si aprobarilor necesare de la AFM si APM; realizarea diverselor registre, rapoarte, planuri cu privire la solutiile chimice, la ambalajele utilizate si la deseurile rezultate; gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si transmiterea lor catre Administratia Fondului de Mediu si APM; asigurarea conditiilor optime si legale de depozitare si transport a acestora etc.Raportarile catre AFM sunt obligatorii, iar nerespectarea acestor prevederi legale se pedepseste cu amenzi consistente. Declaratiile catre AFM se fac lunar, fie ca sunt ambalaje de declarat sau nu.Mai mult, o completare incorecta a declaratiilor AFM constituie la randul sau abatere. Acesta este unul dintre motivele pentru care tot mai multe firme apeleaza la servicii de externalizare, una dintre firmele de consultanta in materie de protectia mediului agreate fiind solutiidemediu.ro Externalizarea acestor servicii este un plus pentru orice firma se confrunta in activitatea zilnica cu ambalaje si deseuri, caci este scutita astfel de toate neplacerile rezultate in urma unei relatii defectuoase cu AFM.Costurile sunt reduse atat pentru ca se elimina cheltuielile cu un angajat care sa se ocupe de aceste aspecte, dar si din adoptarea unor masuri specifice, care sa conduca la diminuarea cheltuielilor cu depozitarea, reciclarea sau valorificarea deseurilor si a altor materiale.Un consultant cu experienta de la o astfel de firma va putea sa ofere solutii prompte si cat mai adecvate pentru a rezolva problemele aparute, lucru pe care un angajat intern, desemnat pentru a se ocupa de aceste lucruri nu il va putea face.