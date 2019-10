EY: Noi obligatii pentru producatorii de echipamente electrice si electronice

Ca urmare a gestionarii defectuoase a deseurilor electrice si electronice, la inceputul anului 2019, Comisia Europeana a transmis Romaniei o scrisoare de notificare oficiala cu privire la deficientele in adoptarea normelor UE privind DEEE, acesta fiind primul pas in cazul inceperii procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor.Daca Romania nu ia masuri in acest sens, Comisia Europeana poate decide sa trimita mai departe o notificare catre Curtea Europeana de Justitie si sa impuna sanctiuni financiare semnificative.In acest context, e important de reamintit companiilor ca au ramas mai putin de 3 luni pana la intrarea in vigoare a contributiei pentru nerealizarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice.In prezent, o contributie de 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (pentru lampi), se datoreaza pentru diferenta dintre cantitatile de echipamente electrice si electronice ("EEE") declarate ca fiind introduse pe piata nationala si cantitatile constatate de Administratia Fondului pentru Mediu. Incepand cu anul viitor, aceasta contributie pentru nedeclararea EEE se transforma in contributie pentru neindeplinirea obligatiilor anuale de colectare.Frecvent, se face confuzie intre producatorii de EEE-uri in sensul legislatiei de mediu si producatorii de EEE-uri in sensul operatorilor economici care fabrica EEE-uri.Astfel, operatorii economici considerati producatori, in sensul legislatiei de mediu, sunt acele societati care au sediul in Romania si fabrica echipamente electrice si electronice sau ale caror EEE-uri sunt proiectate sau fabricate si comercializate sub propria marca comerciala. Sau operatorii economici care revand pe teritoriul Romaniei sub propria marca comerciala echipamente produse de alti furnizori.Totodata, producatori de EEE-uri sunt considerati si acei operatori economici care au sediul in Romania si importa / achizitioneaza intracomunitar EEE-uri sau care au sediul intr-un alt stat membru sau intr-o tara terta si vand EEE in Romania prin mijloace de comunicare la distanta direct gospodariilor particulare sau utilizatorilor in afara gospodariilor particulare.In vederea introducerii pe piata a EEE-urilor, producatorii au obligatia de a se inregistra la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), in Registrul producatorilor de echipamente electrice si electronice. Astfel, vor primi un numar de inregistrare care va fi comunicat tuturor retelelor comerciale prin care sunt vandute EEE-urile.Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, operatorii economici care introduc pe piata nationala echipamente electrice si electronice vor datora contributia de 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (pentru lampi), pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de echipamente electrice si electronice corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare (45%) si cantitatile efectiv colectate.Totodata, incepand cu 1 ianuarie 2020, producatorii de EEE-uri vor fi obligati sa se inregistreze si in format online in Registrul national al producatorilor de EEE-uri.In perioada 2017 - 2020, rata de colectare pe care trebuie sa o atinga producatorii de echipamente electrice si electronice este de 45%. O alta modificare va intra in vigoare incepand cu anul 2021, si anume rata de colectare care va creste la 65%.Avand in vedere toate aspectele mentionate mai sus, cu siguranta data de 1 ianuarie 2020 va veni cu noi provocari pentru toti producatorii de EEE-uri cat si pentru organizatiile colective care actioneaza in numele acestora, in ceea ce priveste modul de gestionare a DEEE-urilor si de raportare a acestora catre Administratia Fondului pentru Mediu.