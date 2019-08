Marriott va elimina sticlutele de sampon din hotelurile sale pana in 2020

Marriott are peste 7.000 de hoteluri in 131 de tari sub 30 de branduri, care variaza de la SpringHill Suites si Residence Inn pana la Sheraton si Ritz-Carlton. Potrivit grupului hotelier, aceasta decizie va duce la eliminarea unui numar de aproape 500 de milioane de sticlute de plastic in fiecare an, adica aproximativ 770.000 de kilograme de plastic.Directorul general Arne Sorenson a spus ca Marriott incearca de mai multi ani sa scape de sticlutele de plastic. Potrivit acestuia, problema este ca aceste sticlute sunt dificil de reciclat din cauza timpului necesar pentru curatarea lor. De asemenea, a fost nevoie de multa munca pentru conceperea unor rezervoare mai mari si a-i convinge pe furnizori sa se alature acestei initiative. Hotelurile de top, in special, trebuie sa aiba recipiente care au un aspect luxos."Exista foarte multe aspecte tehnice care trebuie rezolvate in mod adecvat", a spus Arne Sorenson.Rivalii Marriott trec printr-un proces similar. Hyatt Hotels a anuntat ca a inceput sa testeze introducerea de dispersoare in unele hoteluri. De asemenea, grupul IHG, care detine marcile de hoteluri Holiday Inn, Kimpton si altele, va elimina aproximativ 200 de mici sticlute de plastic in fiecare an, pana in 2021.In Romania, JW Marriott Bucharest Grand Hotel este un hotel de cinci stele din Bucuresti, deschis in anul 1999.