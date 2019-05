Noua Zeelanda impune o taxa speciala turistilor straini, pentru protejarea mediului

Pentru prima data, ministerele Mediului si Turismului si-au unit eforturile pentru a prezenta o strategie comuna de turism. Incepand din octombrie, o taxa de 35 de dolari neo-zeelandezi (23 dolari SUA) va fi impusa turistilor straini, la sosirea in tara."Patrimoniul cultural si natural al Noii Zeelande este in centrul industriei noastre turistice si identitatii nationale. Trebuie sa construim o industrie sustenabila a turismului, care sa protejeze si sa ingrijeasca acest patrimoniu pentru generatiile viitoare", a afirmat ministrul Mediului, Eugenie Sage.Turismul este unul dintre pilonii economiei Noii Zeelande, iar Guvernul de la Wellington estimeaza ca noua taxa ar urma sa genereze venituri de 80 de milioane de dolari neo-zeelandezi, fonduri care vor fi impartite in mod egal pentru lucrari de infrastructura si masuri de protejare a mediului.In Noua Zeelanda, o tara cu 4,9 milioane de locuitori, au sosit anul trecut 3,8 milioane de turisti straini, iar numarul acesta ar urma sa depaseasca cinci milioane pana in 2025."Deoarece numarul vizitatorilor straini creste, trebuie sa ne asiguram ca industria turismului ne va ajuta sa rezolvam cele mai semnificative provocari legate de conservarea mediului, inclusiv schimbarile climatice si pierderea habitatului pentru anumite specii", a declarat Sage.Taxa anuntata de autoritatile din Noua Zeelanda vine intr-un context in care locuitorii din mai multe destinatii turistice de top din intreaga lume sunt nemultumiti de consecintele numarului mare de turisti, care dau un impuls semnificativ economiei locale, dar cresc si costul vietii. Localnicii se plang de faptul ca nota de plata pentru transportul public sau curatenia locurilor frecventate de turisti sunt achitate de contribuabili, in timp ce cresterea preturilor la locuinte afecteaza locuitorii din Barcelona sau Venetia.