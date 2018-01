Romania a fost trimisa in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu s-a pregatit de instalarea punctelor de reincarcare pentru vehiculele electrice

Statelor membre li s-a solicitat sa notifice Comisiei cadrele nationale de politica pana la 18 noiembrie 2016. Pana in prezent, Malta si Romania nu au dat curs acestei solicitari, desi au primit din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere si un aviz motivat la 15 februarie, respectiv la 13 iulie 2017.Cadrele nationale de politica reprezinta principalul instrument care asigura crearea coordonata a unei infrastructuri suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reincarcare pentru vehiculele electrice si a punctelor de realimentare pentru gaze naturale si hidrogen. Instituirea unor astfel de cadre ajuta totodata la evitarea fragmentarii pietei interne prin introducerea coordonata a combustibililor alternativi.La data de 8 noiembrie 2017, Comisia a adoptat un Pachet privind mobilitatea curata, menit sa consolideze pozitia de lider mondial a UE in sectorul vehiculelor nepoluante. Respectivul pachetul legislativ reprezinta un pas decisiv in punerea in aplicare a angajamentelor asumate de UE in cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea obligatorie cu cel putin 40 % a emisiilor de CO2 pe plan intern pana in 2030. Printre altele, pachetul cuprinde o evaluare amanuntita a cadrelor nationale de politica, dar si un plan de actiune si solutii de investitii pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi in UE.Obiectivul este de a incuraja crearea unor planuri nationale mai ambitioase, de a imbunatati gradul de informare a consumatorilor si de a spori investitiile in acest domeniu. Statele membre au avut obligatia de institui cadre nationale de politica in care sa defineasca obiectivele si tintele la nivel national si care sa cuprinda actiuni si masuri de sprijin pentru dezvoltarea pietei in ceea ce priveste combustibilii alternativi, inclusiv pentru instalarea infrastructurii necesare.