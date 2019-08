NASA cerceteaza apele Groenlandei pentru a vedea de ce se topesc gheturile atat de repede

Joshua Willis coordoneaza misiunea Oceans Melting Greenland (OMS), care efectueaza incepand din 2015 zboruri cu un avion DC3 deasupra acestui teritoriu autonom danez, afectat de incalzirea climei.Purtand un costum albastru de astronaut, acest oceanograf s-a aflat intr-o zi de august in acel avion, la bordul caruia au fost invitati mai multi jurnalisti de la AFP.Cercetatorul american a lansat intr-o crevasa arctica o sonda - un cilindru cu lungimea de un metru si un diametru de cateva zeci de centimetri - echipata cu numerosi senzori.Sonda s-a scufundat in apele inspumate ale Oceanului Arctic, sub razele soarelui boreal. Pe linia tarmului, ghetarii groenlandezi se afla in pericol, fiind erodati de aer si curenti, se faramiteaza, se disloca, eliberand in apa, cu un zgomot asurzitor, blocuri de gheata uriase."Nivelul oceanelor ar putea probabil sa creasca cu mai multi metri in urmatorii 100 de ani. Acest fapt reprezinta o amenintare imensa pentru sutele de milioane de persoane din lume", a declarat Joshua Willis.Odata scufundata, sonda transmite in timp real informatii despre temperatura si salinitatea oceanului, traduse in diagrame multicolore pe ecranele cercetatorilor de la NASA, aflati la bordul laboratorului lor zburator."Multi oameni cred ca gheata se topeste din cauza incalzirii aerului, la fel ca un cub de gheata sub actiunea unui uscator de par, dar, in realitate, oceanele erodeaza si ele gheata", a reamintit cercetatorul american.Intr-o perioada de cinci ani, echipa de la OMG compara datele colectate in timpul iernii cu cele primite pe durata verii. Obiectivul: rafinarea previziunilor referitoare la cresterea nivelului marii.Groenlanda, o insula cu o suprafata de 2 milioane de kilometri patrati (de aproape patru ori mai mare decat suprafata Frantei), inconjurata de apele Oceanului Arctic, este acoperita cu gheata in procent de 85%.Acest teritoriu imens este deosebit de afectat de topirea ghetii arctice, regiune care se incalzeste de doua ori mai repede decat restul planetei. Daca banchiza de gheata ce acopera soclul continental va disparea, nivelul oceanelor va creste cu sapte metri si va acoperi numeroase insule si regiuni costiere din lumea intreaga.NASA cerceteaza aceste fenomene inca din anii 1970, dupa reducerea drastica a bugetelor sale pentru explorarea spatiala. Agentia americana utilizeaza in prezent peste 10 sateliti pentru a monitoriza Terra.Topirea ghetii deschide pentru traficul maritim marile rute ale Nordului, ce permit asigurarea legaturilor dintre oceanele Pacific si Atlantic si stimuleaza apetitul economic si geostrategic al marilor puteri, in frunte cu Statele Unite, China si Rusia.Datorita acestor mize, presedintele Donald Trump a transmis Danemarcei propunerea guvernului american de a cumpara Groenlanda, o oferta ramasa insa fara succes si care a provocat o minicriza diplomatica cu aliatul sau din cadrul NATO.