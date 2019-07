Autoritatile vor sa recolteze 140 de ursi si 94 de lupi pentru "prevenirea producerii unor daune importante"

Conform documentului, postat in consultare pe site-ul ministerului de resort, se reglementeaza conditiile de implementare a derogarilor de la statutul de specii strict protejate, stabilit prin legislatia nationala de mediu in vigoare, pentru speciile lup si urs, cu conditia sa nu existe o alternativa acceptabila.Totodata, masurile derogatorii sunt necesare pentru prevenirea producerii unor daune importante, in special asupra culturilor agricole, animalelor domestice si pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri, precum si in interesul sanatatii si securitatii publice.Astfel, numarul maxim de derogari aplicabile la nivel national este de 140 de exemplare la specia urs (Ursus arctos) si de 94 de exemplare la specia lup (Canis lupus)."Exemplarele din speciile urs si lup pot fi recoltate prin metoda 'la panda' sau pot fi capturate in vederea relocarii. De asemenea, capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs si lup se poate realiza numai cu acordul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin Directia Biodiversitate, in baza urmatoarelor documente: punct de vedere al unei comisii constituita din reprezentanti ai agentiilor teritoriale pentru protectia mediului si al comisariatelor judetene ale Garzii Nationale de Mediu, procese verbale intocmite conform Hotararii Guvernului nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, dupa caz", se mentioneaza in document.In plus, pentru activitatea de capturare a speciilor de urs si lup se va solicita si obtine autorizatia de mediu cu o valabilitate maxima de 60 de zile, iar exemplarele capturate/recoltate in aceste conditii se deduc din numarul total de exemplare. Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs si lup se realizeaza in prezenta personalului tehnic de specialitate, dupa ce au fost monitorizate si identificate.La articolul 4 al Ordinului de ministru se prevede faptul ca gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar in baza derogarii au obligatia sa transmita autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului de pe raza administrativ-teritoriala unde s-a desfasurat actiunea un raport cu privire la actiunea derulata, in termen de sapte zile de la data recoltarii sau capturarii.In plus, gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar in baza derogarii stabilite prin prezentul ordin au obligatia sa recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate si sa le transmita autoritatii stiintifice CITES - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea" - Statiunea Brasov.Ministerul Mediului noteaza ca, printre motivele emiterii noului Ordin privind recoltarea/derogarea la speciilor urs si lup, se afla interesul protejarii faunei si florei salbatice, precum si conservarea habitatelor naturale; prevenirea producerii unor daune importante, in special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, padurilor, pescariilor, apelor si altor bunuri; sanatatea si securitatea publica, inclusiv de natura sociala sau economica; repopularea si reintroducerea acestor specii, precum si operatiuni de reproducere necesare in acest scop; pentru a permite, in conditii strict controlate, intr-o maniera selectiva si intr-o masura limitata, prinderea sau detinerea unui numar limitat si specificat de exemplare din speciile urs si lup.Precedentul Ordin de derogare pentru recoltarea/capturarea populatiei de ursi a fost emis de Ministerul Mediului in septembrie 2017.Statisticile oficiale arata ca, pe teritoriul Romaniei, traieste 40% din populatia de urs brun din Europa, cu exceptia Rusiei.Ursul brun este strict protejat la nivel european si national prin Directiva Habitate, iar derogarile privind relocarile sau extragerile anumitor indivizi din populatia de urs (sau a altor animale strict protejate) este foarte bine reglementata. Practic, ramane la latitudinea fiecarui stat membru cum gestioneaza aceste populatii.Populatia de ursi din Romania este estimata la aproximativ 8.000 de exemplare, desi neoficial numarul acestora ar putea ajunge si la 10.000 de exemplare.