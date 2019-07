Ce le impiedica pe companiile romanesti sa-si indeplineasca obligatiile catre Fondul pentru Mediu

Sondajul a avut ca scop masurarea impactului ultimelor modificari legislative asupra mediului de afaceri romanesc, cu referire specifica la contributiile si taxele catre Fondul pentru Mediu si asteptarile contribuabililor in relatia cu autoritatile competente.Un procent de 97% dintre respondenti considera ca actualul cadru legislativ privind contributiile catre Fondul pentru Mediu nu este clar si nici corelat cu realitatea economica. Intrebati care sunt principalele provocari pe care le intampina in indeplinirea obligatiilor legale privind taxele si contributiile catre AFM, participantii au mentionat cadrul legislativ lacunar, dar si relatia cu autoritatile competente, care nu ofera informatii concrete, iar raspunsurile transmise fac referire tot la articolele din legislatie.In ceea ce priveste contributia de 2 lei/kg pentru ambalajele introduse pe piata nationala, 54% dintre respondenti au mentionat ca determinarea cantitatilor de ambalaje se realizeaza prin estimari din documente (prin calcularea diferentei intre valoarea bruta si valoarea neta, pe baza CMR-urilor etc.) . Doar 22% calculeaza aceasta contributie pe baza proceselor verbale de cantarire a ambalajelor, ceea ce este recomandat, fiind una dintre cele mai sigure metode de calcul.Intrebati daca au siguranta ca au identificat toate obligatiile catre AFM ce decurg conform activitatii pe care o desfasoara, doar 51% dintre respondenti au raspuns afirmativ. Totodata, numai 16% dintre participanti considera ca, in cazul unei inspectii fiscale din partea Administratiei Fondului pentru Mediu, nu li se vor impune sume de plata suplimentare.De asemenea, sondajul EY Romania a relevat faptul ca, in contextul actual, automatizarea proceselor privind determinarea taxelor catre Fondul pentru Mediu reprezinta o necesitate.Astfel, 82% dintre respondenti considera ca utilizarea unei aplicatii IT i-ar ajuta sa-si gestioneze mai eficient problema ambalajelor.Importanta automatizarii acestor procese a fost semnalata de faptul ca determinarea contributiilor este un exercitiu consumator de timp si resurse, iar identificarea bazei de calcul poate implica mai multe departamente si, totodata, detinerea unor date si informatii atat de natura tehnica, cat si juridica sau fiscala."Provocarile semnalate de catre clientii nostri sunt aceleasi de la un an la altul. Acest studiu ne confirma faptul ca majoritatea companiilor nu sunt pregatite sa faca fata unui control fiscal pe tema contributiilor catre Fondul pentru Mediu. Modificarile frecvente ale legislatiei reprezinta o provocare continua pentru mediul de afaceri, iar identificarea unor posibilitati de procedurare si automatizare a fluxurilor de date ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru contribuabili", a declarat Laura Ciobanu, Manager, Consultanta de Mediu, EY Romania.Conform sondajului, 31% folosesc in prezent o forma de automatizare in cadrul procesului de determinare, calculare si declarare a obligatiilor. Dintre acestia, 52% folosesc tabele Excel, 19% au o aplicatie dezvoltata independent si dedicata doar calculului ambalajelor, iar 29% folosesc o aplicatie integrata in sistemul actual de gestiune.