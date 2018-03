Conferinta despre schimbarile climatice si protectia climei, pe 22 martie, la World Trade Center Bucuresti

Evenimentul are drept scop intensificarea schimburilor de experienta romano-germane in ceea ce priveste masurile concrete de transpunere a rezolutiilor Acordului de la Paris COP21 privind incalzirea globala, precum si atingerea obiectivelor Planului de Actiune privind Schimbarile Climatice.Conferinta va fi deschisa de Excelenta Sa, domnul Cord Meier-Klodt, Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, doamna Gratiela Gavrilescu, vice-prim-ministru si ministru al mediului si domnul Robert Negoita, presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania si va reuni reprezentanti ai Ministerului Federal al Mediului din Germania, ai administratiei locale din cele doua tari, specialisti de renume de la Institutul pentru cercetarea climei de la Postdam, precum si reprezentanti ai industriei de mobilitate urbana.In programul simpozionului sunt prevazute prezentari pe teme legate de riscurile si provocarile generate de schimbarile climatice la nivel global, dar si in Romania, aspecte relevante in implementarea strategiilor nationale privind incalzirea globala din Germania si Romania, dar si o serie de dezbateri referitoare la protectia climei prin intermediului unui master plan municipal, rolul managementului integrat al deseurilor, importanta programelor de educatie de mediu in scoli, precum si solutii privind mobilitatea sustenabila.Mai mult decat atat, reprezentantii Bancii Europene de Investitii vor prezenta si posibilitatile de finantare ale proiectelor locale verzi privind reducerea emisiilor de CO₂ in Romania si Germania.Evenimentul se adreseaza reprezentantilor administratiei publice locale, ONG-urilor si jurnalistilor si se va desfasura in limbile romana, germana si engleza, cu traducere simultana.Acest proiect co-finantat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei si derulat de Asociatia Environ in parteneriat cu Ambasada Republicii Federale Germania, face parte din strategia de continuare a programului "Redu Amprenta de Carbon" initiat de cei doi parteneri in 2014.Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 10 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare si economie circulara in tara noastra.Informatii complete despre activitatea organizatiei sunt disponibile pe www.environ.ro