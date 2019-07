Ministerul Mediului: Nu va veni nimeni sa impuste la intamplare 140 de ursi

"Ordinul precedent acestuia de acum a fost emis in anul 2017, iar cota de interventie a fost epuizata anul acesta. Fiecare exemplar din cele 140 stipulate in noul Ordin va fi aplicat punctual, in functie de situatie. Nu va veni cineva, asa cum sustin ONG-urile, sa impuste la intamplare 140 de ursi.Gestionarii fondurilor de vanatoare din Romania cunosc foarte bine exemplarele din zona, iar ei pot garanta ca un exemplar care creeaza probleme intr-o anumita zona este cunoscut.In mod normal, ursul nu este un animal care creeaza probleme. Tendinta lui este sa fuga si sa nu interactioneze cu omul. Exemplarele care creeaza probleme sunt exemplare cu comportament deviant, in general. Noi vom actiona punctual pe fiecare caz in parte si vom da posibilitatea relocarii, in prima instanta", sustine Dragan.Reprezentantul Ministerului Mediului a precizat, totodata, ca relocarea exemplarelor capturate ar putea fi realizata intr-un centru de reabilitare, un alt proiect vizand, de asemenea, o modalitate de inventariere cu metode moderne a populatiei de ursi."Relocarea poate fi facuta si intr-un centru de reabilitare, de exemplu. Un punct important este crearea la Brasov, impreuna cu Primaria Brasov, a unui Centru de reabilitare pentru exemplarele cu probleme. Daca va fi relocat un urs intr-un astfel de Centru de reabilitare va fi utilizata o cota de interventie din Ordinul despre care vorbim.Nu vorbim doar despre impuscare. Proiectul include si o modalitate de inventariere cu metode moderne care, spunem noi, nu vor mai putea fi contestate, inclusiv amprentare genetica. In perioada urmatoare vom sti exact numarul de ursi pe care il are Romania. Oricum, avem cel mai mare numar de ursi din Europa.La momentul actual suntem la momentul depunerii proiectului, acesta va fi analizat de catre Comisia Europeana, iar de la momentul aprobarii finantarii, intr-un an vom putea realiza acest studiu", a afirmat Mihai Dragan.La randul sau, presedintele organizatiei Agent Green, Gabriel Paun, considera ca noul Ordin al Ministerului Mediului trebuie inlocuit cu o lege care sa prevada, in mod clar, in ce conditii se pot face derogari."Credem ca acest ordin este departe de ar fi ideal. In primul rand, nu avem nevoie de un ordin, avem nevoie de o lege cat se poate de clara care sa spuna in ce conditii se pot face derogari de la caz la caz.Nu avem nevoie de un ordin in fiecare an pentru a da niste cote. Cotele acelea deschid o cutie a Pandorei care practic te vor ajuta pe tine ca organizator de vanatori de trofee sa-ti organizezi logistica, pentru a impusca cu precizie aceste 140 (de exemplare de ursi, n.r.) sau cat pot sa dea ei (...)Este adevarat ca sunt probleme, dar ele trebuie gestionate cu inteligenta si cu educatie si in niciun caz sa nu deschidem poarta spre aceste cote fixe care vor ajuta industria trofeelor sa planifice business-ul lor.Aici vorbim de o specie strict protejata, nu doar de legislatia nationala si europeana, cat si de Conventia de la Berna si de alte conventii internationale, pentru o specie aflata in pericol", a subliniat Paun, la Digi24.In acelasi timp, WWF Romania sustine, intr-un comunicat de presa, ca actualul Ordin introduce ca element pozitiv valabilitatea maxima de 60 de zile a autorizatiei de mediu pentru recoltare/relocare, fapt ce va accelera rezolvarea conflictelor si limita partial riscul ca exemplarul eliminat sa fie altul decat cel care a creat probleme.Astfel, WWF a cerut autoritatilor un plan concret ce poate fi implementat pentru a proteja real atat oamenii si bunurile lor, cat si animalele salbatice."In acest sens, solicitam evaluarea critica si publicarea rezultatelor implementarii Ordinului anterior, 1169/2017, astfel incat opinia publica sa fie informata despre zonele de risc, despre gestionarii fondurile cinegetice care solicita cel mai des derogari, despre exemplarele relocate sau extrase pe grupe de varsta, pe sexe si despre necesitatea/ motivele concrete care au stat la baza emiterii autorizatiilor de relocare/recoltare.Consideram ca pentru evaluarea eficientei si imbunatatirea gestionarii conflictelor reale cu carnivorele mari, este necesara o monitorizare si analiza periodica, sistematica, transparenta, a masurilor stabilite si respectiv a actiunilor implementate", spun reprezentantii ONG-ului.Acestia considera ca este necesara completarea textului Ordinului cu destinatia animalelor impuscate, inclusiv a partilor acestora si au solicitat realizarea unui recensamant real al populatiilor de animale salbatice protejate, folosind cele mai noi si eficiente metode stiintifice.Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica un nou Ordin pentru aprobarea nivelului de interventie in cazul speciilor lup si urs, prin care va putea fi aprobata, prin derogare, recoltarea/capturarea a 140 de exemplare de urs si a 94 de exemplare de lup.Conform documentului, masurile derogatorii sunt necesare pentru prevenirea producerii unor daune importante, in special asupra culturilor agricole, animalelor domestice si pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri, precum si in interesul sanatatii si securitatii publice.Precedentul Ordin de derogare pentru recoltarea/capturarea populatiei de ursi a fost emis e Ministerul Mediului in septembrie 2017.Statisticile oficiale arata ca pe teritoriul Romaniei traieste 40% din populatia de urs brun din Europa, cu exceptia Rusiei.Ursul brun este strict protejat la nivel european si national prin Directiva Habitate, iar derogarile privind relocarile sau extragerile anumitor indivizi din populatia de urs (sau a altor animale strict protejate) este foarte bine reglementata. Practic, ramane la latitudinea fiecarui stat membru cum gestioneaza aceste populatii.Populatia de ursi din Romania este estimata la aproximativ 8.000 de exemplare, desi neoficial numarul acestora ar putea ajunge si la 10.000 de exemplare.