Gavrilescu: Trebuie sa scoatem de pe piata cele cinci produse de unica folosinta

"Ministerul Mediului pe care il conduc a reusit sa scoata de pe piata pungile de plastic, acelea pe care le vedem de cele mai multe ori pe caile publice, in parcuri, in albia raurilor etc. In acelasi timp, sa nu uitam ca deja avem aprobata o Directiva europeana pe plastic, care trebuie aplicata in timp de doi ani. Avem suficient timp, dar trebuie sa o facem mult mai rapid, asa cum am facut si cu scoaterea de pe piata a pungilor subtiri. Trebuie sa scoatem de pe piata si cele cinci produse de unica folosinta (farfuriile, tacamurile, paiele, betele pentru baloane si betisoarele pentru urechi, n.r.), dar nu putem face asta singuri, ca autoritati de mediu. In perioada urmatoare, impreuna cu producatorii de produse din plastic de unica folosinta, trebuie sa ne facem o strategie pe termen scurt, mediu si lung. Esential este un lucru: plasticul poate sa fie reciclabil, valorificat. De asemenea, trebuie sa stim unde sa-l depozitam, astfel incat cei care au in atributii contractuale ridicarea acestui deseu sa o faca pe baza legii", a mentionat ministrul.Ministrul a spus, totodata, ca fiecare dintre noi trebuie sa se gandeasca la cat platim pentru a curata natura de plasticuri si, de asemenea, ca este importanta colectarea, reciclarea si revalorificarea plasticului."Vorbim despre plastic si trebuie, in schimb, sa vedem ce stim despre plastic, de cum polueaza plasticul si ce trebuie sa facem fiecare dintre noi ca sa sortam cum trebuie plasticul, sa colectam separat, deci, implicit, sa reciclam si sa valorificam. Plasticul are valoare, dar haideti sa vedem are numai valoare pozitiva sau nu cumva si o valoare negativa? Valoare negativa este cea care ne deranjeaza atunci cand vedem cum se distruge biodiversitatea, nu numai din Romania, cum vedem ca albia raurilor este plina de PET-uri ai caror proprietari noi suntem, pentru ca noi il producem. Trebuie sa ne gandim cat platim noi pentru a curata natura de aceste plasticuri. Sa vedem, in schimb, si valoarea pozitiva care incepe inclusiv azi, aici, la Carrefour. Totul a inceput si acum un an, cand Carrefour introducea pentru prima data in Romania punga biodegradabila. Ce facem azi, aici, acum? Dam un PET si primim un fruct sau o leguma care este produsa in Romania. Uitati-va cum castigam de doua ori. Astfel, protejam sanatatea noastra, familia si, nu in ultimul rand, natura", a spus Gavrilescu.Carrefour Romania a lansat, marti, un program-pilot intitulat "Punem pret pe plastic", prin intermediul caruia clientii pot duce la hypermarket o sticla PET, iar in schimb pot achizitiona legume sau fructe produse in Romania. Programul se va derula in perioada 9 - 14 iulie 2019, numai in magazinul Carrefour Baneasa.In acelasi timp, retailerul a anuntat si demararea unui nou concept prin care cumparatorii care isi doresc produse vrac de la sectiunea de Gastronomie, pot veni in magazin cu propriul recipient pentru a-l umple. Scopul initiativei este acela de a diminua consumul de recipiente din plastic de unica folosinta.Consiliul Uniunii Europene a adoptat, in data de 21 mai, o Directiva care introduce noi restrictii pentru anumite materiale plastice de unica folosinta care vizeaza reducerea deseurilor marine din plastic.Directiva privind materialele plastice de unica folosinta se bazeaza pe legislatia existenta a UE in materie de deseuri, dar o depaseste prin faptul ca stabileste norme mai stricte pentru acele tipuri de produse si de ambalaje care se afla printre primele zece articole poluante ca frecventa a aparitiei pe plajele europene. Noile norme interzic utilizarea anumitor produse din plastic de unica folosinta pentru care exista alternative. In plus, sunt introduse masuri specifice de reducere a utilizarii produselor din plastic care sunt aruncate cel mai des in mod necorespunzator.Produsele din plastic de unica folosinta sunt fabricate integral sau partial din materiale plastice si, de regula, sunt destinate a fi utilizate doar o data sau pentru o perioada scurta inainte sa fie aruncate. Unul dintre principalele obiective ale acestei directive este reducerea cantitatii de deseuri de plastic pe care le generam. Conform noilor norme, pana in 2021 vor fi interzise, printre produsele din plastic de unica folosinta, farfuriile, tacamurile, paiele, betele pentru baloane si betisoarele pentru urechi.Adoptarea formala a noilor norme de catre Consiliu reprezinta etapa finala a procedurii. Decizia de marti a Consiliului UE va fi urmata de publicarea textelor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Directiva va intra in vigoare la 20 de zile de la publicare. Statele membre vor avea apoi la dispozitie doi ani pentru a o transpune in dreptul lor national.Statele membre au convenit sa atinga un obiectiv de colectare de 90% pentru sticlele din plastic pana in 2029, iar sticlele din plastic vor trebui sa contina, pana in 2025, cel putin 25% material reciclat, iar pana in 2030 cel putin 30%.