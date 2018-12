Romania a preluat de la Austria Presedintia Consiliului ministrilor mediului din Uniunea Europeana

La evenimentul cu caracter simbolic, organizat la Bruxelles, au participat viceprim-ministrul si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, si ministrul Turismului si Sustenabilitatii din Austria, Elisabeth Kostinger."Contam pe sprijinul dumneavoastra pentru a realiza obiectivele noastre comune in avansarea negocierilor pe dosarele legislative si asigurarea unei bune reprezentari la nivel international", le-a transmis ministrul Gavrilescu omologilor sai din statele membre UE, in cadrul prezentarii prioritatilor Presedintiei Romaniei.La randul sau, Kostinger a punctat ca, "in numele Presedintiei austriece, doresc mult succes Romaniei in exercitarea mandatului. Va asiguram de intreg sprijinul nostru".Incepand din data de 1 ianuarie 2019, pentru o perioada de sase luni, ministrul roman al Mediului va prezida si coordona lucrarile Consiliului ministrilor mediului, cu sprijinul Secretariatului General al Consiliului.In acest context, Presedintia Romaniei va avea ca domenii prioritare: schimbarile climatice, dezvoltarea durabila, biodiversitatea si managementul apelor.Potrivit sursei citate, pe schimbari climatice, "eforturile vor fi concentrate asupra organizarii unui dialog cuprinzator si structurat care sa contribuie la formularea viziunii comune a UE asupra unei strategii pe termen lung care sa stimuleze actiunile climatice si o transformare durabila a economiilor noastre". De asemenea, se va avea in vedere pregatirea pozitiei Uniunii pentru sesiunea de negocieri internationale de la Bonn, din iunie 2019.In acelasi timp, in domeniul dezvoltarii durabile, Romania va acorda o atentie sporita punerii in aplicare a Agendei 2030, va coordona participarea activa a UE si a statelor membre la cea de-a patra sesiune a Adunarii Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEA-4) care are loc la Nairobi in perioada 11 - 15 martie 2019 si va aborda subiectul gestionarii durabile a substantelor chimice. "Totodata, alaturi de celelalte state membre, vom avea ocazia de a promova viziunea UE pe acest subiect, cu ocazia Conferintei trilaterale a Conventiilor relevante (Basel/Rotterdam/Stockholm), in Geneva, in perioada 29 aprilie - 10 mai 2019", mentioneaza ministerul de resort.Pe biodiversitate, Presedintia Romaniei urmareste sa faciliteze o dezbatere ministeriala privind consolidarea cadrului de actiune post-2020 pe aceasta tema, tinand seama de provocarea realizarii obiectivelor Aichi si de necesitatea de a face mai mult in acest domeniu. In plus, Romania va coordona participarea activa a UE si a statelor membre la importante intalniri internationale care au loc in primul semestru al anului 2019, precum cea de-a 18-a Conferinta a Partilor la Conventia CITES (Sri Lanka, 23 mai - 3 iunie 2019) si cea de-a saptea sesiune plenara a Platformei Interguvernamentale privind biodiversitatea si serviciile ecosistemice (Paris, 29 aprilie - 4 mai 2019).In domeniul managementului apelor, autoritatile de la Bucuresti isi propun ca, pe durata celor sase luni de presedintie la Consiliul ministrilor mediului din UE, sa avanseze cat mai mult negocierile pe cele doua dosare legislative privind apa potabila si reutilizarea apei.