30 de senzori de masurare a calitatii aerului in Bucuresti asteapta sa fie adoptati

aerlive.ro

Cei 30 de senzori se numesc SMOGGIE-PM, sunt produsi si distribuiti de uRADMonitor si masoara pulberile in suspensie: PM1, PM2.5 si PM10.Persoanele interesate sa preia un senzor sunt rugate sa completeze formularul disponibil pe platforma aerlive.ro si sa se asigure ca respecta specificatiile tehnice mentionate.Selectia se va face pe masura inscrierilor, in functie de conditiile de instalare, iar montarea senzorilor se va face in etape, in vederea acoperirii unor zone cat mai diverse din Bucuresti. Montarea va fi facuta de un coordonator tehnic al aerlive.ro.Au fost inregistrate depasiri de minim 8 zile: la statia din Tipuri Noi si maxime de 16 zile in Baneasa Nord, respectiv 15 zile pentru statiile Libertatii, Iuliu Maniu si Mihalache. Ziua in care s-au inregistrat cele mai mari depasiri a fost 14 ianuarie, cand statia de la Piata Sudului a inregistrat cea mai mare concentratie de PM2.5: 131 ug/m3 si PM10: 151 ug/m3.Potrivit Legii nr.104/15.06.2011 privind Calitatea Aerului sunt permise maxim 35 de zile pe an de depasiri ale valorilor maxime pentru PM10 (50 ug/m3-media zilnica maxima admisa).Particulele in suspensie (PM10 si PM2,5) reprezinta un grup complex de poluanti proveniti din traficul rutier, includ emisiile de carbon provenite de la motoare, bucati mici de metal si cauciuc din uzura si franarea motorului, precum si praful de pe suprafetele rutiere. Mai includ reziduuri din constructii si industrie, precum si polen, fecale si particule de sol.Aerlive.ro este un proiect sustinut prin Fondul IKEA pentru Mediul Urban, finantat de IKEA Romania si gestionat de Fundatia Comunitara Bucuresti.