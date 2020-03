Ce s-a intamplat noaptea trecuta cu aerul din Bucuresti? Ministrul mediului: Au fost arderi necontrolate

"In momentul de fata, la statia B1 - Lacul Morii, la statia B3 - Mihai Bravu sau B6 - cercul Militar am avut aceste depasiri, dar acum, cand avem aceasta conferinta de presa, avem conditii de intrare in normalitate in ceea ce priveste poluarea aerului in Bucuresti. O spun si statiile din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului, o spune si reteaua de senzori independenti care este astazi in municipiul Bucuresti. Am avut acest episod de poluare ca urmare a unui cumul de factori. In primul rand, arderile necontrolate din Bucuresti si judetul Ilfov. Au fost sesizari la 112. Am avut in aceasta dimineata discutii cu cei de la ISU care, din informatiile pe care le avem, in afara desi a sesizarilor primite cu, care au fost in cursul serii, am ajuns sa avem aceste conditii atmosferice. Din acest motiv, am avut si aceste valori ridicate. Aceste cresteri au inceput aseara in jurul orei 21:00, cu varful in jurul ore 3:00 - 4:00 dimineata, scazand catre primele ore ale zilei. Deci, acum avem valori de intrare in normalitate privind calitatea aerului din Bucuresti. Evident, mai avem depasiri pe PM10 si ceilalti factori poluanti", a spus Alexe.Acesta a adaugat ca poluarea inregistrata in ultima perioada in Capitala nu are drept cauza doar arderile necontrolate si a precizat ca exista suspiciuni privind derularea unor activitati industriale neconforme in Bucuresti si judetul Ifov."Vreau sa mai spun ca n-ar trebui sa creada cineva ca am avut acest episod de poluare doar din cauza arderilor necontrolate din jurul Bucurestiului. Avem si noi suspiciuni de activitati industriale care se desfasoara judetul Ilfov sau in Bucuresti mai ales noaptea, care dau in atmosfera cantitati ridicate de poluanti. In momentul de fata, avem in cadrul judetului Ilfov 46 de firme autorizate si 69 in municipiul Bucuresti care au acest proces de ardere", a mentionat oficialul.Ministrul Mediului a convocat, luni dimineata, conducerile Garzii Nationale de Mediu (GNM) si Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) pentru a discuta masurile ce se impun dupa ce, in noaptea de 1 spre 2 martie, au fost inregistrate depasiri ale valorilor de PM2.5 cu pana la peste 900%, precum si a celor de PM10 cu aproape 800%.Depasirile au fost semnalate atat la statiile din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului, cat si de senzorii din retelele independente.Particulele in suspensie (PM10) provin in special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic si incalzirea locuintelor.Valoarea zilnica admisa de PM10 pentru protectia sanatatii umane este de 50 micrograme/mc, in timp ce valoarea limita anuala este de 40 micrograme/mc.Totodata, particulele in suspensie PM2.5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase deoarece pot patrunde foarte adanc in plamani. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calitatii aerului la 25 micrograme de PM2.5 in metrul cub de aer.Datele Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) arata ca poluarea atmosferica constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sanatatea umana si provoaca aproximativ 7 milioane de decese la nivel mondial, in fiecare an.In Uniunea Europeana (UE), poluarea aerului cauzeaza, in medie, peste o mie de decese premature pe zi, un numar de peste zece ori mai mare decat cel al deceselor cauzate de accidente rutiere.In cazul Romaniei, Comisia Europeana (CE) a aratat ca tara nu a luat masurile necesare pentru a diminua nivelul de poluare cu particulele fine de praf PM10 specificate in Directiva 2008/50/EC si a demarat o noua procedura de infringement, intrucat autoritatile nu au transmis pana la data de 1 aprilie 2019 programele nationale de control al poluarii atmosferice.