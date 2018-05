Comisia Europeana da Romania in judecata pentru calitatea slaba a aerului

Ungaria, Italia si Romania sunt trimise in fata CJUE din cauza nivelurilor ridicate persistente de particule in suspensie (particulate matter - PM10) . Valorile-limita stabilite in legislatia UE privind calitatea aerului inconjurator (Directiva 2008/50/CE) ar fi trebuit atinse in 2010 si, respectiv, 2005.Potrivit Comisiei Europene, in cazul Romaniei - in aglomerarea Bucuresti valorile-limita zilnice au fost depasite in mod persistent inca de la momentul in care dreptul Uniunii a devenit aplicabil Romaniei, iar in 2016 acestea au fost depasite pentru o perioada de 38 de zile.In toate cazurile de depasire a valorilor-limita stabilite prin legislatia UE privind calitatea aerului inconjurator (Directiva 2008/50/CE), statele membre trebuie sa adopte planuri privind calitatea aerului inconjurator si sa se asigure ca aceste planuri stabilesc masuri corespunzatoare astfel incat perioada de depasire sa fie cat mai scurta posibil. In virtutea principiului subsidiaritatii, legislatia UE lasa la latitudinea statelor membre alegerea mijloacelor pe care le folosesc pentru a se conforma valorilor-limita."Pe parcursul ultimului deceniu, statele membre trimise astazi in fata Curtii de Justitie au primit suficiente 'ultime sanse' pentru a remedia situatia. Este convingerea mea ca decizia de astazi va duce la ameliorari pentru cetateni intr-un timp mult mai scurt. Insa doar actiunea in justitie nu va rezolva problema. De aceea prezentam sprijinul concret pe care Comisia il poate acorda autoritatilor nationale in eforturile lor de a promova un aer mai curat pentru orasele europene", a declarat comisarul european pentru mediu, Karmenu Vella", a declarat la randul sau comisarul pentru piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri, Elzbieta Bienkowska.In comunicarea intitulata 'O Europa care ofera protectie: Aer curat pentru toti', adoptata joi, Comisia prezinta masurile disponibile pentru a ajuta statele membre sa combata poluarea atmosferica. Comisia subliniaza, de asemenea, nevoia de a intensifica cooperarea cu statele membre prin colaborarea cu autoritatile relevante in cadrul noilor dialoguri privind aerul curat, precum si prin utilizarea fondurilor UE pentru a sprijini masurile de imbunatatire a calitatii aerului.Masurile propuse joi de Comisie se intemeiaza pe trei piloni principali: standardele de calitate a aerului; obiectivele nationale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si standardele de emisie pentru principalele surse de poluare, de exemplu, de la nave si autovehicule, pana la sectorul energetic si industrie.In scopul abordarii emisiilor de poluanti atmosferici provenind de la traficul rutier, Comisia va continua sa isi consolideze colaborarea cu autoritatile nationale, regionale si locale cu privire la o abordare integrata comuna a reglementarilor privind accesul vehiculelor urbane in cadrul Agendei urbane a UE. In plus, Comisia a condus o ampla reforma pentru a se asigura ca emisiile de poluanti atmosferici provenind de la vehicule sunt masurate in conditii reale de conducere.Comisia ia masuri pentru a remedia depasirile semnificative si persistente ale valorilor-limita pentru doi poluanti-cheie, cu impact asupra sanatatii: dioxidul de azot, care provine, in principal, din emisiile generate de traficul rutier si de industrie, si particulele in suspensie, care sunt prezente mai ales in emisiile generate de industrie, de incalzirea locuintelor, de trafic si de agricultura.Aceste masuri vin in urma Summitului ministerial privind calitatea aerului, convocat de comisarul Vella la 30 ianuarie 2018, ca un ultim efort pentru a gasi solutii la problema grava a poluarii in 9 state membre. Cele sase state membre in cauza nu au prezentat masuri credibile, eficace si la timp pentru a reduce poluarea in cadrul limitelor convenite si cat mai curand posibil, asa cum impune legislatia UE. Prin urmare, Comisia a decis sa treaca la actionarea lor in justitie.