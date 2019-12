Europa fara emisii? Energia regenerabila este doar o parte a solutiei

"Europa poate deveni primul continent neutru din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2050. Comisia Europeana este asteptata sa prezinte un set de schimbari legislative in perioada urmatoare ce va impune modificari profunde in aproape fiecare element al economiei. Sectorul energetic, in mod general, si energia regenerabila, in mod specific, sunt doar o parte a solutiei", a declarat Mihai Draghici, Senior Manager, Departamentul de Asistenta in Afaceri, EY Romania.Raportul evidentiaza masura in care se va accelera in viitor implementarea unor tehnologii cheie, in domenii precum generarea distribuita, vehiculele electrice si solutiile de stocare a energiei. De asemenea, raportul subliniaza ca, pentru a respecta scenariul de dezvoltare durabila al Agentiei Internationale pentru Energie, investitiile in energia regenerabila ar trebui sa se dubleze, de la 300 miliarde de USD, alocate in 2018, la o medie anuala de 600 miliarde de USD, care vor atinge valoarea de 18,6 trilioane de USD pana in 2050.China isi mentine prima pozitie in cea mai recenta editie a raportului, datorita amplorii investitiilor realizate, in pofida unei scaderi raportate de 39% in primul semestru al anului 2019, generate de trecerea de la tarifele garantate la licitatii pentru noile capacitati de generare a energiei din surse eoliene si solare.Si Statele Unite si-au pastrat locul al doilea, in contextul in care viitorul pietei pentru capacitatile eoliene offshore este promitator, iar piata energiei solare si cea a energiei eoliene onshore continua sa beneficieze de subventii, prin acordarea de credite fiscale.In pofida incertitudinilor provocate de Brexit, Regatul Unit urca pe locul al saptelea in clasament, avand in vedere ca licitatiile pentru productia din surse eoliene offshore promit furnizarea de energie fara subventii.Printre celelalte piete care au urcat in clasament se numara Spania si Vietnam, in principal datorita dezvoltarii rapide a pietelor lor pentru energia solara, precum si revigorata piata poloneza, care reintra in Top 40, dupa cativa ani dificili.Raportul analizeaza modul in care sectorul energetic poate profita de oportunitatile oferite de adoptarea obiectivelor de neutralitate a emisiilor si obstacolele care trebuie depasite. Printre acestea se numara deschiderea la modele de investitii inovatoare in vederea corelarii capitalului cu capacitatile. De exemplu, o noua abordare a modelului "yieldco", in care o noua companie care se listeaza la bursa, interesata de asigurarea unui flux de numerar stabil, ar putea sa reuneasca sub acelasi acoperis companiile din sectorul energetic si investitorii. Acest lucru ar putea sa creeze o punte intre aceste resurse masive de capital si dezvoltatorii care pot construi sistemele de energie verde necesare pentru indeplinirea obiectivelor de neutralitate a emisiilor."Avand in vedere aceasta enorma nevoie de capital pentru proiectele de energie regenerabila, vor aparea si evolua in timp numeroase modele de investitii. Proiectele de generare a energiei din surse regenerabile incep sa aiba cu adevarat o anvergura industriala, ceea ce creeaza o necesitate tot mai mare de a gasi noi surse si structuri pentru atragerea capitalului intr-un mod eficient. Decarbonizarea va impune schimbari profunde in aproape fiecare element al economiei, iar sectorul energetic va juca un rol esential in majoritatea acestor initiative, daca nu chiar in toate", a declarat Ben Warren, coordonator EY Global Power & Utilities Corporate Finance si redactorul-sef al RECAI."Atingerea obiectivului de neutralitate a emisiilor este dificila, dar realizabila, daca incepem acum. Este un obiectiv pe care patru tari s-au angajat, prin adoptarea de legislatie, sa il atinga pana in 2050 si pe care peste 60 de alte tari il analizeaza in mod activ. Aceasta situatie ofera o oportunitate de transformare pentru sectorul energetic. Este momentul ca acesta sa scape de stereotipul ca sectorul se schimba greu, sa isi asume rolul de lider si sa ia masuri ferme pe multiple fronturi, inclusiv implementarea de noi tehnologii, investitii in eficienta energetica si promovarea tarifarii emisiilor de carbon", a declarat Benoit Laclau, coordonator EY Global Energy.