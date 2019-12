Germania va majora pana la 25 de euro pe tona pretul pus pe emisiile de dioxid de carbon

Prevazut initial la 10 euro pe tona, pretul pus pe emisiile de dioxid de carbon va fi stabilit la 25 de euro pe tona, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, se arata in acordul negociat in noaptea de duminica spre luni de Guvernul federal german si landuri.Ulterior, pretul emisiilor de CO2 va fi majorat treptat la 30 de euro pe tona in 2022, pentru a ajunge la 55 de euro pe tona in 2025, data la care aceste permise nationale de emisii de CO2 ar urma sa se integreze intr-un sistem european extins, la un pret cuprins intre 55 si 65 de euro.Acest sistem, destinat sa completeze piata europeana de tranzactionare a cotelor de emisii poluante, ar urma sa antreneze o crestere de 7-8 eurocenti pe litru a pretului carburantilor.Masura autoritatilor de la Berlin este destinata sa acopere limitele actuale ale pietei europene a carbonului, care nu acopera decat jumatate din emisiile de CO2, in conditiile in care singurele sectoare care sunt luate in calcul sunt industria grea sau energia, lasand deoparte constructiile sau transporturile.Toate veniturile generate de pe urma majorarii pretului pentru emisiile de CO2 vor fi utilizate pentru a reduce taxele pe care consumatorii germani trebuie sa le plateasca in tranzitia tarii spre energiile regenerabile.Alte masuri incluse in planul pentru mediu al Berlinului, care ar urma sa fie aprobate vineri de Parlamentul german, vizeaza o reducere a pretului biletelor de tren si ajutoare pentru renovarea energetica a imobilelor.In luna septembrie a acestui an, cancelarul Angela Merkel a prezentat un amplu program destinat sa ajute Germania sa isi atinga tintele pe 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Pretul initial de 10 euro pentru tona de emisii de CO2 a fost insa considerat mult prea modest de ONG-urile de mediu.Germania vizeaza o reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera in 2030 comparativ cu nivelul din 1990 precum si o pondere de 65% a energiilor regenerabile in productia de electricitate.