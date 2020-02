Ministerul Mediului vrea sa coroboreze datele din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului cu cele independente

"Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului va intra intr-un amplu proces de modernizare si de indesire fie ca vorbim despre finantarea prin POIM - fonduri europene, sau de la Administratia Fondului pentru Mediu. Pentru ca, in ultima perioada, in societatea civila a fost aceasta dezbatere privind veridicitatea datelor furnizate de aceasta retea independenta de senzori, am tinut sa ne vedem astazi (cu ONG-urile de mediu, n.r.) si am stabilit si cateva lucruri. Vom face un Grup de lucru si ne vom vedea la inceput de luna martie sa putem, intr-o forma sau alta, sa coroboram datele din reteaua nationala si datele pe care le furnizeaza acest senzor. In momentul de fata, ne-am asumat ca vom avea un dialog deschis si constructiv, astfel incat sa venim in sprijinul tuturor acestor retele independente de masurare a calitatii aerului. De asemenea, ei si-au aratat deschiderea sa sprijine ministerul si reteaua nationala cu date din aceste retele independente. In momentul de fata, la nivel de Bucuresti si judetul Ilfov, avem doar opt statii de masurare a calitatii aerului in reteaua nationala. Prin programul de modernizare si indesire vor mai fi achizitionate trei, dar sunt in continuare insuficiente pentru nevoia de cunoastere a calitatii aerului din Bucuresti. Am luat decizia sa facem impreuna o retea independenta, si cu sprjinul ministerului, pentru a putea informa cetatenii Bucurestiului, in timp real, de calitatea aerului pe care il respira", a spus Alexe.Ministrul de resort a adaugat ca, "in momentul de fata, suntem in discutii sa vedem cum putem sa armonizam aceste caracteristici ale retelei cu solicitarile Comisiei Europene in ceea ce priveste standardizarea si, evident, a amplasarea acestor statii.Comisia Europeana (CE) a trimis, miercuri, scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le comunice Comisiei, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.In temeiul acestei directive, statele membre sunt obligate sa elaboreze, sa adopte si sa puna in aplicare programele lor respective, pentru a-si limita emisiile anuale. Directiva urmareste atingerea unor niveluri de calitate a aerului care sa nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sanatatea umana si pentru mediu.Statele membre ar fi trebuit sa transmita Comisiei primele lor programe nationale de control al poluarii atmosferice pana la 1 aprilie 2019. Pana in prezent, Grecia, Malta si Romania nu si-au indeplinit obligatiile, in pofida atentionarilor anterioare.Prin urmare, Comisia a decis sa emita o scrisoare de punere in intarziere, acordand acestor tari doua luni pentru a raspunde si pentru a-si adopta si comunica planurile pana la acest termen limita. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita autoritatilor romane, elene si malteze un aviz motivat. Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement.La ora actuala, Romania se mai afla in procedura de infringement, faza de contencios, cu Comisia Europeana pentru poluarea din marile aglomerari urbane Bucuresti, Brasov si Iasi.Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului pe care o detine Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor numara, in prezent, 148 de statii, pe intreg teritoriul Romaniei.