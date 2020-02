Romania, vizata de infringement pentru poluare

In temeiul acestei directive, statele membre sunt obligate sa elaboreze, sa adopte si sa puna in aplicare programele lor respective, pentru a-si limita emisiile anuale. Directiva urmareste atingerea unor niveluri de calitate a aerului care sa nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sanatatea umana si pentru mediu.Statele membre ar fi trebuit sa transmita Comisiei primele lor programe nationale de control al poluarii atmosferice pana la 1 aprilie 2019. Pana in prezent, Grecia, Malta si Romania nu si-au indeplinit obligatiile, in pofida atentionarilor anterioare.Prin urmare, Comisia a decis sa emita o scrisoare de punere in intarziere, acordand acestor tari doua luni pentru a raspunde si pentru a-si adopta si comunica planurile pana la acest termen limita. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita autoritatilor romane, elene si malteze un aviz motivat.Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement.