S-a lansat platforma care masoara calitatea aerului din Bucuresti. Din 2020 si tu poti adopta un senzor!

Incepand din 12 decembrie, bucurestenii pot consulta platforma care masoara calitatea aerului prin intermediul a zece senzori amplasati in puncte esentiale ale orasului. Platforma isi propune pentru 2020 sa ajunga la cel putin 50 de senzori integrati.In urma masuratorilor realizate in perioada 13 August - 3 Decembrie,, cumulat, la toate statiile de monitorizare.Cele mai multe depasiri - 11 zile - au fost inregistrate la statia Calea Mosilor, iar cea mai mare depasire a limitei a fost inregistrata la statia Piata Sudului, statia masurand o valoare a PM10 de 123 ug/m3 (mai mult de dublul limitei europene, de 50 µg/m3)."Datele obtinute prin intermediul platformei aerlive.ro sunt un nou semnal de alarma cu privire la impactul negativ pe care aerul poluat il are asupra sanatatii fiecarui bucurestean. Peste 25.000 de romani mor anual prematur din cauza poluarii aerului, iar majoritatea acestora sunt din Bucuresti, conform Agentiei Europene a Mediului. Poluarea este responsabila pentru o treime din cazurile de cancer la plamani, iar copiii sunt cei mai afectati. Expunerea la particulele toxice generate de traficul auto afecteaza inima, plamanii si creierul copiilor, ducand la astm, alergii si functionare cerebrala redusa", spune Stefan Voinea, expert de la Observatorul Roman de Sanatate.Datele obtinute de la cei zece senzori sunt transpuse intr-un Indicator de Calitatea Aerului (ICA), desemnat de statia care inregistreaza cele mai mari depasiri, la nivelul orasului.ICA poate avea o valoare cuprinsa intre 0 si > 100 si, folosind scara de culori, arata de la un grad scazut de poluare,pana la pragurile de alerta.In perioada urmatoare ICA va fi format din masuratorile inregistrate pentru pulberile in suspensie PM 2.5 si PM10, iar dupa o perioada de testare va incorpora si datele pentru gaze masurate: monoxid de carbon CO, dioxid de azot NO2 si dioxid de sulf SO2."Bucurestiul nu are o retea functionala de masurare a calitatii aerului gestionata de catre Agentia de Protectia Mediului, asa cum ar trebui sa aiba. Cele 8 statii amplasate in Bucuresti si Ilfov masoara selectiv si indoielnic calitatea aerului, motiv pentru care Romania a fost chemata la Curtea Europeana de Justitie de catre Comisia Europeana. Prin urmare, ne-am hotarat sa sustinem noi, organizatiile partenere, o platforma de senzori de masurare a calitatii aerului, sa furnizam informatiile catre cetateni si sa implicam apoi cetatenii in acest proces. Credem ca acest demers trebuie sa vina in completarea si nu in inlocuirea retelei oficiale si ne propunem sa si trezim autoritatile cu ocazia asta, la realitatea bucuresteana, unde suntem sufocati de poluare!", declara Oana Neneciu, Director Executiv, Ecopolis.Aerlive.ro este un proiect sustinut prin Fondul IKEA pentru Mediul Urban, finantat de IKEA Romania si gestionat de Fundatia Comunitara Bucuresti."Noua, celor de IKEA ne pasa de oameni si de mediul inconjurator. Fondul IKEA pentru Mediul Urban este un program de parteneriat cu comunitatea prin care sustinem proiecte menite sa protejeze mediul inconjurator si calitatea vietii oamenilor. Pe de o parte, poluarea aerului este o problema globala si cu atat mai mare in metropole. Pe de alta parte, initiativele comunitare apropie cetatenii si le dau posibilitatea sa se implice activ, venind cu solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatile lor. Continuam implicarea noastra pentru un mediu inconjurator mai sanatos prin sustinerea platformei aerlive.ro.", spune Mircea Ilie, Sustainability Leader, IKEA Romania.aerlive.ro este si despre implicarea cetatenilor in procesul de masurare a calitatii aerului.Metodologia de preluare a unuia dintre senzori va fi disponibila in curand, pe site.Platforma se gaseste online, in varianta beta, pana la 1 Martie 2020, timp in care echipa proiectului va continua sa deruleze teste si va strange sugestii de la utilizatori pentru imbunatatirea calitatii serviciului.Senzorii utilizati in cadrul aerlive.ro se numesc uRADMonitor Industrial, au un design compact si capabilitatea de a transmite date, in timp real, la distante mari de pana la 8 km in mediul urban. Statiile sunt produse de compania timisoreana Magnasci si sunt instalate in peste 1500 locatii in toata lumea. Datele inregistrate pot fi vizualizate sub forma de medii orare si zilnice.