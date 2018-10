Statele UE cer reducerea cu 35% a emisiilor poluante, Germania nu e de acord

"Dupa 13 ore de negocieri am ajuns la un acord", a anuntat cu putin timp inainte de miezul noptii ministrul austriac al Mediului, Elisabeth Kostinger, la sfarsitul unei luni zile de discutii cu omologii sai europeni reuniti la Luxemburg.Presedintia austriaca a Consiliului UE a obtinut in cele din urma votul favorabil al 20 din cele 28 de state membre pentru propunerea sa de compromis care prevede o reducere de 35% a mediei emisiilor autovehiculelor noi pana in 2030, comparativ cu valoarea din 2021, si de 30% pentru camionete, a indicat Elisabeth Kostinger.Obiectivul convenit marti este mai ambitios decat cel propus de Comisia Europeana la finele anului 2017, respectiv o scadere cu 30% a emisiilor de CO2 pana in 2030, dar mai modest decat scaderea de 40% votata la inceputul lunii octombrie de Parlamentul Europeana.Urmeaza acum ca statele membre sa demareze miercuri negocieri cu Parlamentul European pentru a ajunge la o varianta definitiva care va fi impusa constructorilor de automobile."Este un mare pas inainte in realizarea angajamentelor noastre asumate in cadrul summitului de la Paris", a salutat comisarul european pentru Mediu, Miguel Arias Canete.Cu toate acestea, mai multe ONG-uri s-au aratat dezamagite de obiectivele modeste convenite de statele UE, mai ales dupa publicarea unui raport al expertilor ONU care cer o transformare fara precedent pentru a putea tine sub control incalzirea climei.Reuniunea de la Luxembourg a permis statelor UE sa adopte o pozitie comuna pentru a se pregati pentru COP24, summitul ONU pentru clima care va avea loc in decembrie la Katowice, Polonia.