UE cere reducerea cu 30% a emisiilor pentru noile camioane si autobuze pana in 2030

"Pentru prima data, la nivelul UE sunt tinte obligatorii privind reducerea emisiilor de CO2 la camioane, inclusiv un stimulent clar pentru camioanele ecologice", a scris pe Twitter Bas Eickhout (parlamentar din partea Verzilor), care a condus negocierile din partea Parlamentului European.Potrivit unui raport elaborat de Fundatia Europeana pentru Clima (European Climate Foundation - ECF) si Cambridge Econometrics, transformarea flotei de camioane din Uniunea Europeana din modele cu motoare pe baza de motorina in modele electrice sau care functioneaza cu hidrogen ar reduce consumul de petrol cu pana la 11 miliarde de barili pana in 2050, adica echivalentul a doi ani de importuri.Europa importa aproximativ 89% din necesarul sau de petrol, iar majoritatea petrolului importat este utilizata la productia de combustibili pentru transport. Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) estimeaza ca in anul 2015 pe drumurile din UE circulau aproximativ 6,2 milioane de camioane.Chiar daca reprezinta mai putin de 5% din toate vehiculele rutiere, camioanele comerciale sunt responsabile pentru 22% din emisiile poluante in sectorul transportului din UE.Raportul sustine ca, pe termen scurt, simpla implementare a unor motoare diesel mai eficiente ar reduce emisiile de CO2 cu 30% pe kilometru. Utilizarea unei flote compuse in intregime din camioane electrice sau pe baza de hidrogen ar putea reduce emisiile de 800 de tone de CO2 pe an in 2015 la 102 tone in 2050.Chiar daca este sigur ca vehiculele electrice si cele pe baza de celule de combustibil duc la reducerea poluarii, deocamdata industria de transport nu se grabeste sa isi transforme flotele din cauza ingrijorarilor referitoare la autonomia modelelor electrice si la infrastructura de incarcare."Electrificarea camioanelor din Europa va fi cruciala pentru atingerea tintelor propuse la summit-ul de la Paris si este reconfortant sa vezi ca aceasta schimbare aduce nu doar beneficii pentru mediu, ci si pentru PIB, dar si noi locuri de munca", a declarat directorul de relatii publice de la Volvo Group, Anders Berger.Insa, pentru a ajunge la o flota de camioane cu emisii zero, autorii raportului sustin ca va fi nevoie de investitii de pana la 140 de milioane de euro pentru noi infrastructuri energetice.