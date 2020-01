Vrei aer curat? Acum poti dona pentru un senzor de poluare cat mai aproape de casa ta

Airly si Philips Romania, crowdfunding la nivel inalt

In cadrul campaniei, orice persoana se poate implica in achizitia unui senzor intr-un oras din tara printr-o donatie directa, dar si in alegerea zonelor in care acesta va fi instalat. Campania se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 31 martie 2020, pe pagina web dedicata, www.romaniarespira.ro , si are ca scop extinderea retelei independente Airly de monitorizare a calitatii aerului din Romania, care ofera informatii despre nivelul emisiilor de particule in suspensie, PM 10, PM2.5 si PM1 in timp real si gratuit, din zona in care senzorii sunt instalati, pe site-ul https://airly.eu/map/en/ sau in aplicatia Airly pentru smartphone.Mai mult, pentru a creste gradul de constientizare privind calitatea aerului din interior, care, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii poate fi de doua pana la de cinci ori mai poluat decat cel din exterior, Philips Romania ofera celor care se implica in campanie solutii de monitorizare si de purificare a aerului din interior.Astfel, toate persoanele care se vor alatura cauzei, printr-o donatie sau prin achizitia directa a unui senzor, vor primi un discount de 40% pentru achizitia unui purificator din gama Philips, care capteaza si elimina din aer 99,97 % dintre alergeni. Acestia includ polenul, acarienii, sporii de mucegai, parul de animale, fumul, bacteriile sau virusurile de pana la 0,003 microni.a devenit functionala la data de 1 octombrie 2018, fiind creata de Philips Romania si Airly, si include in prezent 20 de senzori care monitorizeaza permanent nivelul emisiilor de particule in suspensie, PM 10, PM2.5 si PM1 in Bucuresti, Brasov, Ploiesti, Sinaia si Cluj. Recent, in luna decembrie 2019, a fost instalat si primul senzor de gaz, in localitatea Sintesti, Strada Monumentului, din judetul Ilfov, sponsorizat de Asociatia pentru Schimbare Mama Natura.Airly este o retea independenta de masurare a nivelului poluarii din aerul de exterior, deja prezenta in 21 de tari. De la momentul lansarii in Romania si pana in prezent, senzorul situat in centrul Bucurestiului este cel mai accesat dintre toti cei 3000 de senzori Airly din intreaga lume."Scopul nostru este simplu: vrem sa facem vizibil acest pericol invizibil, poluarea aerului, la nivel national. Reteaua de senzori de monitorizare a calitatii aerului este utila in orice tara si are un rol de informare si de constientizare a oamenilor cu privire la aerul pe care il respira, dar si educativ in acelasi timp prin masurile de preventie si de protectie necesare. Valorile inregistrate de la lansarea retelei in Romania prin cei 20 de senzori instalati pana in prezent au aratat depasiri frecvente, uneori record ale concentratiilor maxime admise de lege pentru particulele in suspensie PM 10 si PM 2,5. Alaturi de Philips Romania, continuam demersul de monitorizare a calitatii aerului si ne dorim sa extindem reteaua in toata tara prin campania Romania respira - Vrem aer curat! Facem astfel un apel pentru implicarea cetatenilor, dar si a autoritatilor, ONG-urilor de mediu, companiilor pentru a extinde la nivel national reteaua si a oferi acces la informatii in timp real cu privire la aerul pe care il respiram. Problemele legate de poluarea aerului sunt in crestere si credem ca este timpul sa actionam, sa fim informati si sa gasim solutii ", afirma"Aerul pe care il respiram are un impact direct asupra sanatatii si calitatii vietii si este important ca oamenii sa fie constienti de calitatea aerului pe care il respira, atat in exterior, cat si in interior, in locuinte, la locul de munca sau in orice spatiu inchis. Petrecem foarte mult timp in interior, unde aerul poate fi la un nivel mult mai ridicat de poluare decat cel din exterior si e important sa monitorizam corect si sa gasim solutii atunci cand e necesar. Alaturi de partenerul nostru de incredere, Airly, ne implicam pentru a extinde reteaua de monitorizare a calitatii aerului la nivel national, un demers comun in care fiecare implicare conteaza. Ne asumam rolul de a facilita accesul la produsele noastre de monitorizare si purificare a aerului din interior, care imbunatatesc semnificativ calitatea aerului si reduc efectele negative asupra sanatatii ca urmare a expunerii la poluare", afirmaCampania de crowdfunding "Romania respira - Vrem aer curat!" se desfasoara in perioada, pe pagina web dedicata, www.romaniarespira.ro , unde pot fi facute direct donatii pentru achizitia de senzori in diferite locatii pe care persoanele care se implica le pot indica, in orasul lor. De fiecare data cand este acoperit costul unui senzor PM, respectiv 360 de euro, echipa Airly il va monta in zona cu cele mai multe voturi.Pentru fiecare senzor instalat intr-o locatie, Philips Romania va sponsoriza cel de-al doilea senzor Airly PM care va fi instalat in acelasi oras, marind astfel suprafata monitorizata. Pot fi achizitionati prin donatii sau plati directe si senzori PM + gaz, la un pret de 1360 euro pentru un senzor.Fiecare sustinator al cauzei printr-o donatie sau prin cumpararea unui senzor va primi un voucher de discount de 40% pentru achizitia pe durata campaniei a unui purificator Philips . Purificatorul ofera utilizatorilor monitorizarea si purificarea in timp real a aerului din locuinta. Datele referitoare la calitatea aerului din locuinta pot fi urmarite in timp real, prin aplicatia pentru smartphone Air Matters.In campanie se pot implica si companii prin achizitia directa a unui senzor Airly PM sau PM + gaz si alegerea locatiilor in care vor fi instalati.Senzorii Airly vor oferi informatii in timp real despre calitatea aerului in zonele in care vor fi instalati, disponibile pe site-ul https://airly.eu/map/en/ sau in aplicatia Airly pentru smartphone.Campania este sustinuta de Asociatia pentru Schimbare Mama Natura, Grupul de Actiune Locala Berceni si ANSA Group.***Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) este o companie de tehnologie in domeniul sanatatii axata pe imbunatatirea vietii oamenilor si pe generarea de rezultate mai bune pe parcursul tuturor etapelor sanatatii, de la un stil de viata sanatos si preventie, la diagnostic, tratament si ingrijire la domiciliu. Philips utilizeaza tehnologii avansate si imbina expertiza clinica cu cea pentru produsele destinate consumatorilor, pentru a oferi solutii integrate. Cu sediul in Olanda, compania este lider in imagistica medicala, terapii ghidate imagistic, sisteme de monitorizare a pacientilor si informatica medicala, precum si in domeniul sanatatii consumatorilor si cel al ingrijirii la domiciliu. Portofoliul Philips de tehnologii in domeniul sanatatii a generat in 2018 vanzari de 18,1 miliarde de euro, iar compania are aproximativ 77,000 de angajati si este prezenta in peste 100 de tari. Mai multe noutati despre Philips sunt disponibile la www.philips.com/newscenter.Airly este o companie de tehnologie in domeniul monitorizarii calitatii aerului, cu sediul central in Cracovia, Polonia. Din 2016, Airly construieste cea mai mare retea globala de senzori pentru calitatea aerului cu scopul de a contribui la informarea si constientizarea oamenilor privind problemele de poluare a aerului. Un sistem complet de monitorizare a calitatii aerului include tehnologii avansate de procesare a datelor si un algoritm bazat pe AI pentru prognoza calitatii aerului, senzori capabili sa functioneze in diverse conditii meteorologice, cu masuratori in timp real, disponibile pe site-ul https://airly.eu/map/en/ sau in aplicatia Airly pentru smartphone.