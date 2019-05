Comisia Europeana: Marea Neagra contine, dupa Mediterana, cele mai multe deseuri marine din UE

"Dupa partea de vest a Marii Mediterane, Marea Neagra contine cea mai mare densitate de gunoaie produse de om si ajunse in mediul marin din Uniunea Europeana. Plasticul constituie 90% din deseurile produse de oameni si descoperite in mediul marin", a afirmat reprezentantul Comisiei Europene.Potrivit acestuia, plasticul este una dintre cele mai mari amenintari la adresa marilor si oceanelor si ajunge pana in lantul alimentar uman."Dintre toate amenintarile la adresa oceanelor noastre, plasticul este probabil cea mai vizibila. Plasticul e adus de valuri pe plaje, plasticul e prins in ochiurile plaselor de pescuit. Dar plasticul este si cea mai invizibila amenintare. Particule de microplastic au fost descoperite in aer, pe sol si in apa, peste tot pe planeta, inclusiv in cele mai adanci zone ale oceanului, unde nici un om nu a ajuns vreodata pana acum. Deseurile produse de om si ajunse in mari pun in pericol ecosistemul marin vulnerabil si intra in lantul alimentar, punand oamenii in pericol, iar Marea Neagra este afectata in mod special", a explicat Joao Aguiar Machado.El a precizat ca Uniunea Europeana vrea sa desfiinteze complet poluarea cu plastic a marilor sale pana in anul 2030."Este clar ca trebuie sa actionam. Prin urmare, sunt foarte multumit ca limitarea poluarii maritime si combaterea plasticului reprezinta o prioritate pe agenda maritima a statelor riverane ale Marii Negre pe care acestea au semnat-o la Bucuresti acum 10 zile. Aceasta agenda comuna ofera mijloace practice pentru incurajarea cresterii economice 'albastre' a zonei Marii Negre care sa fie responsabila din punct de vedere al protectiei mediului. Iar Uniunea Europeana este determinata sa isi joace rolul ei - pana in anul 2030, vrem sa reducem contributia de deseuri de plastic la zero si lucram din greu ca sa transformam acest lucru in realitate", a declarat reprezentantul Comisiei Europene.Metoda principala prin care Uniunea Europeana intentioneaza sa combata poluarea cu plastic este interzicerea celor mai utilizate produse de unica folosinta din plastic, a aratat Machado."In primul rand, prin noi reguli care interzic folosirea celor mai utilizate produse de plastic de unica folosinta. In al doilea rand, prin finantarea de proiecte de eliminare a deseurilor ajunse in mediul marin, spre exemplu plase de pescuit cu localizare electronica sau drone care detecteaza deseurile din mare. In al treilea rand, prin incurajarea inovarii in domeniul maritim, prin programul de cercetare european post-2020 'Orizont Europa'. Trebuie sa promovam cooperarea regionala si internationala, deoarece aceasta provocare poate fi depasita doar la nivel international", a incheiat reprezentantul Comisiei Europene.