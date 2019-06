Bloomberg: Cimentul polueaza mai mult decat toate camioanele din lume

"Deocamdata exista foarte putina cerere pentru materiale sustenabile. Mi-ar placea sa vad mai multa cerere din partea clientilor pentru acest gen de materiale. Exista o sensibilitate limitata pentru emisiile de CO2 in constructia unei cladiri", a declarat Jens Diebold, director de sustenabilitate la LafargeHolcim.In timp ce arhitectii si dezvoltatorii se concentreaza pe energia consumata de cladirile lor, in realitate materialele care compun structura sunt cele care au cea mai mare amprenta de carbon. Contributia cimentului este deosebit de mare din cauza procesului chimic necesar pentru productia cimentului.Aproximativ doua treimi din gazele poluante vin din productia de ciment bazata pe arderea pietrei de var. Cuptoarele sunt incalzite la peste 1.400 de grade Celsius, iar in interiorul cuptoarelor carbonul prins in interiorul varului se combina cu oxigenul si elibereaza CO2, cel mai abundent gaz cu efect de sera.Potrivit Asociatiei producatorilor europeni de ciment, o tona de ciment genereaza cel putin o jumatate de tona de CO2, adica mai mult decat ar produce o masina obisnuita intr-o calatorie de la New York la Miami. Iar o singura betoniera poate transporta pana la 13 tone de ciment. Sute si chiar mici de tone de ciment pot intra in constructia unei cladiri obisnuite de birouri.Gravitatea problemei a fost scoasa in evidenta de grupurile de cercetare precum IEA si Chatham House alaturi de C40, care reprezinta cele mai mari orase ale lumii. IEA estimeaza ca productia de ciment va creste cu 12 pan la 23% pana in 2050, chiar daca emisiile vor fi reduse printr-o serie de actiuni. Toate aceste grupuri cauta stimulente pentru a putea declansa o schimbare."Este foarte dificil. Ceea ce putem face este sa trimitem un mesaj. Avem o noua cerinta pentru dezvoltatori care trebuie sa punem la punct o economie circulara pentru a demonstra cum vor reduce, reutiliza si recicla materiale", a declarat Shirley Rodrigues, adjunctul primarului Londrei si membru in boardul C40.Producatorii de ciment sunt dispusi sa raspunda la aceste solicitari dar au descoperit ca clientii sunt reticenti sa plateasca mai mult pentru o alternativa mai verde. LafargeHolcim a lansat odata un tip de ciment fara carbon. Insa aceste era mai scump pentru ca utiliza un proces de productie diferit. Clientii "foarte sensibili la pret" nu au manifestat interes, spune Jens Diebold."Exista tipuri de ciment cu un impact mai mic asupra mediului, insa de obicei costa mai mult decat cimentul obisnuit. Exista de asemenea multe tipuri de tinte stricte pentru sectorul de constructii din Europa. Insa uneori sunt foarte mult discutii si foarte putine actiuni", a declarat Lennart Henriz,presedintele sub-comisiei pentru mediu de la Federatia industriei de constructii din Europa.Costul este o problema pentru ca tipurile mai ecologice de ciment pot costa de trei ori mai mult decat cel traditional. Cercetatorii de la Universitatea Carolina de Nord au descoperit ca un metru cub de ciment ecologic poate costa 161 de dolari, in timp ce in cazul cimentului traditional costul este de 51 de dolari.Ceea ce iese din cuptor este clincherul, ingredientul principal al cimentului. Aceasta este substanta care amestecata cu ghipsul, apa si pietrisul formeaza betonul. Multe companii lucreaza sa reducerea cantitatii de clincher din ciment, ceea ce presupune retete noi care uneori nu au fost testate. Altii cauta inlocuitori. Printre acestea se numara cenusa care iese de pe furnalele centralelor care ard carbune sau zgura care rezulta din procesul de fabricatie a otelului.Brazilia este una din tarile cu cel mai mic continut de clincher in ciment din lume, sub 70% in 2014, comparativ cu 75% in Europa. Unul din motivele pentru care Brazilia poate face progrese rapide este ca dispune de materii prime precum pozzolanul, un material pe baza caruia se pot produce tipuri de ciment cu acelasi proprietati tehnica ca si cel cel traditional.Insa aceasta strategie nu poate functiona in Europa si SUA unde cenusa este principalul inlocuitor al clincherului iar centralele pe carbune se inchid. Aici accentul se pune pe eficienta si utilizarea de combustibili alternativi pentru incalzirea cuptoarelor. Asociatia producatorilor europeni de ciment sustine ca membrii sai isi procura deja 44% din energia lor din surse verzi si pana in 2050 urmeaza sa majoreze procentul la 60%.