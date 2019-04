In anul 2050, va fi mai mult plastic in oceane decat peste. Salvarea ar putea veni de la banalele pungi biodegradabile

Total Gama Prod SRL vine in intampinarea noilor prevederi legislative realizand si personalizand pungi biodegradabile obtinute din materii prime reciclabile si natural. Mai multe detalii la pungi-biodegradabile.com La nivel mondial, in fiecare minut sunt cumparate peste 1 milion de pungi de plastic, care sunt aruncate dupa o utilizare, poluand solul si oceanele. Pana in anul 2050 va exista in oceane mai mult plastic decat peste, mai semnaleaza datele statistice. Din fericire, potrivit noului act legislativ, statele membre vor trebui sa elimine in decursul a doi ani recipientele si ambalaje din plastic de unica folosinta iar o cale la indemana de a veni noi insine in intampinarea acestor eforturi este de a inlocui sacosele de plastic cu pungi biodegradabile marca Total Gama.Pungile biodegradabile sunt acele ambalaje facute din amidon, care se descompun natural, cu ajutorul unor microorganisme, in prezenta oxigenului, din descompunerea acesteia rezultand o biomasa fertilizanta pentru sol.Conform Comisiei Europene, mai bine de 80% din totalul deseurilor marine este reprezentat de plastic. Din cauza ratei scazute de descompunere, plasticul se acumuleaza in mari, oceane si pe plajele din UE si din lume. Reziduri de plastic sunt intalnite la anumite specii marine, cum sunt broastele testoase de mare, focile, balenele si pasarile, dar si la pesti si crustacee, in consecinta si in lantul alimentar uman. In timp ce plasticul este un material la indemana, adaptabil, util si valoros din punct de vedere economic, ca deseu, impactul economic al plasticului insumeaza nu doar valoarea economica pierduta a materialului, ci si costul de curatire si pierderile pentru turism, pescuit si transport.Naratorul serialului BBC "Blue Planet", David Attenborough, a spus ca alegerea de catre fiecare dintre noi a produselor care se descompun va ajuta nu doar oceanele dar si creaturile care traiesc in ele.Pe de alta parte, Erin Simon, director pentru sustenabilitate la World Wildlife Fund a declarat "Sunt mama si vreau ca acele specii oceanice sa continue sa supravietuiasca generatii de acum inainte. Vreau ca fiica mea sa se bucure de ele, si copiii ei de asemenea. Cred ca am abuzat de planeta noastra iar acum e momentul sa oprim asta, inainte ca raul facut sa devina ireversibil".Total Gama Prod SRL. vine in sprijinul mediului inconjurator introducand pe piata romaneasca ambalajele facute din plante, precum noile pungi biodegradabile. Aceste pungi biodegradabile nu au efecte toxice asupra mediului, pentru ca nu contin plastic; sunt fabricate integral din plante cu un continut crescut de amidon, fiind inofensive pentru om si pentru mediul inconjurator.Dupa ce au fost folosite, aceste pungi biodegradabile pot fi compostate, unele acasa, iar altele in centre de compostare industriala. Deoarece ele se incadreaza in categoria resturilor organice, sunt singurele ambalaje care se pot composta impreuna cu resturile alimentare.In comparatie cu produsele obisnuite din plastic, care au la baza petrol, si procesul de productie a acestor pungi biodegradabile este unul prietenos cu mediul. In functie de tipul de produs, emisiile de carbon scad cu 30-75%.