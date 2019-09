Hartie versus plastic: care material este mai bun?

Exista numeroase evaluari ale ciclului de viata care demonstreaza ca pungile de plastic sunt in anumite situatii mai bune decat pungile de hartie. Daca vorbim de pungile de plastic, acestea joaca un rol important in conservarea resurselor de gaze naturale.Spre exemplu, in Canada pungile de plastic sunt fabricate din etan, adesea ars in procesul de rafinare a gazelor naturale. In ce priveste fabricarea pungile de hartie, aceasta este mult mai mare in resurse decat fabricarea pungilor de plastic.Pe de alta parte, in industria alimentara folosirea pungilor din hartie este in continua crestere si asta este un lucru foarte bun avand in vedere efectele nocive pe care un ambalaj de plastic il poate avea asupra alimentelor.Daca un produs alimentar este pastrat mai mult timp in ambalaje de plastic, la temperaturi inalte, el poate sa absoarba din plastic, anumite substante daunatoare, calitatea produsului fiind alterata. Pentru produsele alimentare, pungile din hartie sunt recomandate atat pentru transport cat si pentru pastrare intacta a alimentelor.Multe tari au eliminat pungile din plastic subtire in favoarea pungilor din hartie. Spre exemplu, Maroc a renuntat relativ recent la pungile de plastic subtire, in 2016, insa in India s-a renuntat inca din 2002, in Italia din 2011, in America de Nord, peste 70 de orase au renuntat in perioada 2008-2016, iar in 2017 Franta a interzis farfuriile, paharele si tacamurile de unica folosinta din plastic.Se considera oportun ca piata sa ofere alternativa, iar piata din Romania deja ofera aceasta alternativa cumparatorilor. Fie folosesc pungi din plastic biodegradabile, fie din hartie.Exista o oferta extraordinara in mediul online, pentru cei care doresc sa achizitioneze pungi de hartie pentru comercializarea produselor alimentare ambalate in pungi din hartie, de tip ambalaje fast-food (punga hartie pentru cartofi, punga sandwich, punga "pofta buna", punga hartie tacamuri, punga alba cerata, punga alba bagheta, pungi hartie kraft, pungi hartie imprimate sau simple).