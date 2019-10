"Plata cu PET-ul" se extinde in Romania: Fiecare PET valoreaza un fruct sau o leguma

Carrefour Cluj si Carrefour Constanta: 11 octombrie - 20 octombrie

Carrefour Oradea si Carrefour Timisoara: 25 octombrie - 3 noiembrie

Carrefour Buzau si Carrefour Park Lake: 8 noiembrie - 17 noiembrie

Plata cu PET-ul va stationa timp de 10 zile in cele 6 orase, dupa cum urmeaza:In perioadele mentionate, clientii din cele 6 orase vor putea cumpara fructe si legume provenite de la producatori locali in hipermarketul Carrefour din orasul lor, cu PET-uri. Fiecare PET valoreaza un fruct sau o leguma! Carrefour transforma plasticul in moneda pentru a stimula consumatorii sa foloseasca plasticul in mod inteligent, prin reducere, refolosire si reciclare."Plata cu PET-ul, parte a programului Punem pret pe plastic, reprezinta o initiativa strategica din programul de sustenabilitate al Carrefour Romania. Succesul pe care l-a avut programul in Bucuresti ne convinge ca suntem pregatiti sa luam plasticul in serios si sa il folosim inteligent" a declarat Felician Cardos, Manager Mediu Carrefour Romania.Plata cu PET-ul va fi implementata in Bucuresti, Constanta, Cluj, Timisoara si Oradea cu sprijinul Greenpoint Management si Green Academy, iar in Buzau cu sprijinul Primariei Municipiului Buzau si Green Resources Management S.A., in cadrul unor campanii de informare si educare a publicului si operatorilor economici din fiecare oras.Programul-pilot "Plata cu PET-ul" s-a desfasurat la Bucuresti, in Carrefour Baneasa, timp de aproape 3 saptamani. La final, Carrefour a colectat peste 7.5 tone de PET-uri, iar cei peste 3000 de oameni care au vizitat standul au primit la schimb peste 2 tone de fructe si legume provenite de la producatori locali.In ultimii 2 ani, Carrefour Romania a luat o serie de masuri in directia introducerii plasticului intr-un traseu circular (reducere, refolosire, reciclare):Prezenta unei game extinse de produse biodegradabile, in toate hipermarketurile si supermarketurile - de la tacamuri, la pungi si saci menajeri, Carrefour ofera clientilor alternative pentru consumul de plastic.Vino cu caserola ta de acasa! - un program prin care clientii hipermarketurilor si supermarketurilor Carrefour pot achizitiona produse din zona de Gastronomie in propriile caserole. Compania incurajeaza astfel refolosirea produselor de plastic, pentru diminuarea consumului. Anul trecut, clientii Carrefour au folosit peste 5 milioane de caserole de plastic pentru zona de Gastronomie, caserole care devin de cele mai multe ori de unica folosinta.Colectare selectiva in birourile Carrefour Romania.Carrefour a fost primul retailer care a introdus, in iunie 2018, punga biodegradabila de cumparaturi. Pana acum, au fost folosite peste 23 de milioane de pungi biodegradabile.Carrefour a fost primul retailer care a introdus sistemul de acceptare a produselor cu ambalaj reutilizabil cu retinere de garantie, in toate magazinele cu suprafata de peste 400mp.***Despre Carrefour:In Romania, grupul Carrefour ofera clientilor sai multiple posibilitati de a face cumparaturi, atat in cele 358 de magazine din tara, cat si prin portalul unic www.carrefour.ro, de unde clientii din Bucuresti pot achizitiona produse alimentare din sectiunea "Supermarket Online", dar si produse nealimentare din sectiunea Carrefour&Partenerii, cu livrare oriunde in tara sau cu ridicare de la punctele "Click&Collect" din hipermarketurile Carrefour.Mai mult, prin platforma BRINGO, disponibila gratuit in Google Play si App Store, Carrefour le ofera clientilor din cele 23 orase: Bucuresti, Cluj, Constanta, Pitesti, Buzau, Braila, Galati, Focsani, Brasov, Piatra Neamt, Iasi, Botosani, Suceava, Timisoara, Ploiesti, Targu Jiu, Drobeta, Sibiu, Ramnicu Valcea, Roman, Baia Mare, Satu Mare si Oradea posibilitatea de a face cumparaturi din peste 50.000 de produse la pret de hipermarket, livrate in 90 de minute. De asemenea, prin intermediul Gurmandio, clientii din Baia Mare, Botosani, Braila, Buzau, Drobeta-Turnu Severin, Focsani, Galati, Iasi, Oradea, Suceava, Piatra-Neamt, Targu Jiu, Ploiesti, Ramnicu Valcea, Roman si Stefanestii de Jos pot comanda o varietate mare de preparate, atat din sectiunea de gastronomie a Carrefour, cat si de la restaurantele locale, livrare gratuita si multiple metode de plata (cash, card, tichete de masa).Carrefour a dezvoltat pentru clientii sai mijloace inovatoare de plata, precum aplicatia "Carrefour Pay", prin intermediul careia acestia pot verifica preturile din magazin sau plati cumparaturile direct din aplicatie, la casele de marcat. Continuand seria inovatiilor, anul trecut, Carrefour a lansat in hipermarketul Carrefour Baneasa, serviciul integrat "Casa ta - Self Service", prima casa de marcat unde clientii au posibilitatea sa scanze si sa plateasca singuri, in acelasi loc, produsele cumparate.Carrefour sustine comunitatile in care activeaza prin programe relevante, astfel ca, in 2017, retailerul a lansat, in premiera in Romania, Cooperativa Agricola Carrefour Varasti, prima de acest gen fondata alaturi de un retailer. Proiectul aduce mai aproape de clientii Carrefour producatorii agricoli romani cu produse de calitate si le ofera acestora oportunitatea de a accesa o piata de desfacere sustenabila.Ca parte a aceluiasi demers strategic, Carrefour a lansat in luna martie 2019 Crestem Romania BIO, un program national pentru sustinerea conversiei fermierilor romani la Agricultura BIO si promovarea produselor BIO romanesti. Programul reprezinta un angajament pe termen lung si a fost deschis oricarui fermier roman care a dorit sa fie certificat BIO. Scopul este acela de a crea in Romania un segment puternic de producatori certificati BIO, care sa poata oferi romanilor sansa de a manca mai bine.