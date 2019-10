Primarii din marele orase ale lumii promit o calitate mai buna a aerului: Mai multi copaci si mai putine masini!

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), peste 90% dintre oameni respira un aer poluat, ceea ce provoaca afectiuni si decese."Aerul poluat ucide sapte milioane de persoane in fiecare an, in principal in orase, si contribuie la schimbarile climatice", a declarat secretarul general ONU, Antonio Guterres, la summitul primarilor C40, desfasurat la Copenhaga.Primarii din peste 90 de orase care reprezinta mai mult de 700 milioane de persoane si un sfert din economia mondiala s-au intalnit saptamana aceasta in capitala Danemarcei pentru a lua masuri destinate combaterii incalzirii globale.Printre initiativele primarilor se numara stimulente pentru comportamentele responsabile, precum calatorii ieftine cu transportul in comun, si penalitati pentru comportamentele daunatoare, precum excesul de emisii poluante.Un numar de 34 de orase, incepand de la Los Angeles si pana la Tokyo, s-au angajat vineri sa indeplineasca nivelul minim de calitate a aerului stabilit de OMS pana in 2030, un lucru care ar putea salva 40.000 de vieti pe an."Poluarea aerului este o criza globala si, in calitate de primari, este responsabilitatea noastra sa ii protejam pe cetateni de riscurile pentru sanatate asociate cu respirarea unui aer poluat", a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan.Reuniunea primarilor din capitala Danemarcei vine la cateva zile dupa ce proteste de amploare au avut loc pe strazile din Austria si pana in Noua Zeelanda in cadrul "grevei mondiale pentru clima".Peste doua milioane de persoane traiesc in zone din Londra unde nivelul de noxe este ilegal de mare. Pentru a schimba acest lucru, la inceputul anului 2019 primaria a introdus o zona de emisii foarte scazute, care obliga toate vehiculele sa indeplineasca standarde stricte de poluare sau sa plateasca o taxa pentru a intra in centrul orasului, a spus Sadiq Khan.Alte orase au optat pentru stimulente. De exemplu, primarul Lisabonei, Fernando Medina, a anuntat ca in luna aprilie in capitala Portugaliei a fost introdus un bilet unic cu pret redus si rezultatul a fost o crestere de 30% a gradului de utilizare a mijloacelor de transport in comun. De asemenea, au fost extinse spatiile verzi prin impadurirea unei suprafete echivalente cu 200 de terenuri de fotbal.La randul sau, primarul din Milano, Giuseppe Sala, a anuntat ca orasul italian implementeaza o zona de emisii reduse si intentioneaza sa faca trecerea la o flota compusa in intregime din autobuze electrice in decurs de sapte ani. "Din punct de vedere politic nu este usor sa le spui oamenilor ca nu pot sa isi utilizeze automobilele insa in acest moment este necesar", a spus Giuseppe Sala.Potrivit ONU, orasele sunt cruciale pentru limitarea incalzirii globale deoarece sunt responsabile pentru aproximativ trei sferturi din emisiile de carbon si consuma mai mult de doua treimi din energia globala. Tehnologiile existente, precum autobuzele electrice, ar oferi mai mult de jumatate din reducerile de emisii necesare pentru a mentine cresterea temperaturii globala sub limita de 2 grade Celsius, sustine ONU.