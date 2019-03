Produsele din plastic de unica folosinta vor fi interzise din 2021

Parlamentul a votat cu 560 de voturi pentru, 35 impotriva si 28 de abtineri acordul convenit cu ministrii UE.Urmatoarele produse vor fi interzise in UE din 2021:Nou obiectiv de reciclare si responsabilitate crescuta pentru producatoriStatele membre vor trebui sa atinga un obiectiv de colectare de 90% pentru sticle din plastic pana in 2029 si un obiectiv de 25% de continut reciclat pentru sticlele de plastic pana cel tarziu 2025, ce va creste pana la 30% in 2030.Mai mult, textul consolideaza principiul "poluatorul plateste", mai ales pentru tutun, prin introducerea raspunderii extinse a producatorilor. Acest concept se va aplica si in cazul echipamentelor de pescuit pentru a se asigura ca producatorii, nu pescarii, sunt cei care preiau costurile colectarii navoadelor pierdute in ape.Reglementarile prevad de asemenea obligativitatea etichetarii cu privire la impactul negativ asupra mediului al aruncarii pe strada a filtrelor de tigari de plastic, precum si a paharelor de plastic sau a servetelelor umede.Raportorul Frederique Ries (ALDE, Belgia) a declarat: "Aceste reglementari vor reduce impactul negativ asupra mediului cu 22 miliarde de euro - costul estimat al poluarii cu plastic in Europa pana in 2030. Europa are acum un model legislativ ce trebuie aparat si promovat la nivel international, avand in vedere natura globala a problematicii poluarii marine cauzate de plastic. Acest lucru este esential pentru planeta".Potrivit Comisiei Europene, mai mult de 80% din deseurile marile sunt din plastic.Produsele vizate de aceasta legislatie constituie 70% din totalul deseurilor marine.Din cauza vitezei lente de descompunere, plasticul se acumuleaza in mari, oceane si pe plajele din UE si din intreaga lume. Urme de plastic sunt gasite in organismele marine precum broaste testoase, foci, balene si pasari, dar si in peste si fructe de mare, de aici fiind prezente in lantul alimentar uman.