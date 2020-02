Romania, la un pas de a fi trimisa in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu a luat masuri privind gazele cu efect de sera

Gazele fluorurate cu efect de sera, cunoscute si sub denumirea de "gaze fluorurate", sunt o familie de gaze generate de activitatile umane, utilizate in numeroase aplicatii industriale.Regulamentul urmareste sa contribuie la combaterea schimbarilor climatice prin reducerea cu doua treimi a emisiilor de gaze fluorurate din UE pana in 2030.Gazele fluorurate au un efect puternic de incalzire globala (de pana la 23.000 de ori mai mare decat cel al dioxidului de carbon, CO2).Legislatia UE stabileste norme stricte privind utilizarea gazelor fluorurate si conditiile legate de introducerea pe piata a produselor care contin aceste gaze. In temeiul normelor adoptate de statele membre, ar fi trebuit sa fie introduse sanctiuni pana la 1 ianuarie 2017 si sa fie luate toate masurile necesare pentru asigurarea punerii lor in aplicare.Sanctiunile trebuie sa fie efective, proportionale si cu efect de descurajare. Introducerea in legislatia nationala a unor sanctiuni adecvate reprezinta un element esential pentru asigurarea conformitatii cu regulamentul si, prin urmare, pentru limitarea schimbarilor climatice.Existenta sanctiunilor este deosebit de importanta in vederea prevenirii comertului ilegal cu hidrofluorocarburi. De asemenea, statele membre au convenit sa notifice Comisiei masurile nationale privind sanctiunile pana la 1 ianuarie 2017.Pana in prezent, Comisia nu a primit nicio notificare din partea Romaniei referitoare la masurile nationale privind sanctiunile. Prin urmare, Comisia a trecut la a doua etapa a procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor, trimitand Romaniei, in urma scrisorii de punere in intarziere din iulie 2019, un aviz motivat. Romania are la dispozitie doua luni de la data primirii avizului motivat pentru a comunica masurile respective Comisiei.Avizul motivat reprezinta cea de-a doua etapa a procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor.Acesta consta intr-o cerere oficiala prin care Comisia solicita statelor membre vizate sa se conformeze cu legislatia UE si sa o informeze cu privire la masurile luate in acest sens intr-un anumit termen.In lipsa unui raspuns la avizul motivat sau in cazul in care observatiile prezentate in raspuns nu sunt satisfacatoare, Comisia poate decide sa treaca la etapa urmatoare a procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor si sa sesizeze Curtea de Justitie a UE cu privire la acest caz.